Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Kautsar Widya Prabowo
07/8/2025 18:13
Prabowo Ingin Peringatan HUT Ke-80 RI Digelar Sederhana
Presiden Prabowo Subianto.(Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto mengisyaratkan tidak akan mengundang kepala negara asing dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Ia menegaskan keinginannya agar perayaan dilakukan secara sederhana.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan mengundang pemimpin negara sahabat untuk menghadiri upacara kenegaraan tahun depan.

"Kita relatif sederhana dulu lah, kita masih banyak pekerjaan untuk rakyat," kata Prabowo di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Kamis (7/8).

Baca juga : Begini Respons Jokowi soal Peringatan HUT ke-80 RI Digelar bukan di IKN

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan telah mengirim undangan kepada para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Namun, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut ihwal kedatangannya.

"Sementara konfirmasi final belum," kata Prasetyo, Selasa (5/8).

Namun demikian, Prasetyo menegaskan pihaknya sudah berkomunikasi secara informal untuk mengundang mereka. "Kalau pembicaraan secara informal, beberapa sudah," kata dia. (P-4)



Editor : Akmal
