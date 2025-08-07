Ini Kata Prabowo soal Malaysia soal Penyebutan Laut Ambalat

Presiden Prabowo Subianto.(Biro Pers Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto merespons ihwal Malaysia yang menggunakan istilah Laut Sulawesi ketimbang Laut Ambalat untuk perairan Blok ND6 dan ND7. Kepala Negara memastikan akan mencari penyelesaian yang baik menyangkut hal tersebut.

"Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai," kata dia di Bandung seperti disaksikan dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (7/8).

Prabowo menuturkan, Indonesia menginginkan penyelesaian dengan cara damai perihal Ambalat dengan Malaysia. Hanya, Kepala Negara enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai cara yang akan ditempuh.

"Intinya kita mau penyelesaian yang baik," tuturnya.

Sebelumnya, Malaysia menegaskan hak kedaulatan atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Hal itu sesuai dengan Peta Baru Malaysia 1979. Malaysia tak lagi menggunakan istilah Blok Ambalat yang kerap digunakan pemerintah Indonesia. (H-4)