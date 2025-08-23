Gandeng Jaringan Global Perkuat Daya Saing Industri Asuransi

Ilustrasi.(Freepik)

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) menjalin kerja sama strategis dengan International Assistance, perusahaan penyedia layanan jaringan medis global, di Malaysia. Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi ekspansi anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dalam meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan nasabah.

Melalui kerja sama itu, perusahaan memperluas cakupan manfaat asuransi jiwa hingga ke level internasional sekaligus menghadirkan kemudahan layanan administrasi klaim kesehatan lintas negara secara profesional dan efisien. Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menyampaikan bahwa kerja sama ini dalam rangka memperkuat daya saing di industri asuransi.

"Kerja sama dengan International Assistance membuka peluang besar bagi BRI Life untuk menghadirkan layanan dengan standar internasional sekaligus memperluas kapabilitas perusahaan dalam menjawab tantangan global," ujar Aris dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8). Dengan langkah ini, pihaknya berkomitmen tidak hanya menjadi perusahaan asuransi jiwa yang kokoh di tingkat nasional, tetapi juga siap berkontribusi lebih luas di global.

Ia meyakini pengalaman dan jaringan internasional yang dimiliki International Assistance akan menghadirkan layanan lebih komprehensif, terpercaya, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. "Melalui kerja sama ini, diharapkan menjadi aktualisasi arah transformasi BRI Life menuju institusi asuransi jiwa yang adaptif dan inovatif," papar Aris.

Managing Director International Assistance, Ravi Kanason, menyampaikan bahwa tren masyarakat Indonesia dalam mencari layanan kesehatan di luar negeri semakin meningkat. "Dengan berkembangnya informasi mengenai layanan kesehatan global, masyarakat semakin selektif dalam memilih rumah sakit luar negeri berdasarkan kualitas, fasilitas, serta hasil pengobatan yang ditawarkan," ungkap Ravi.

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, menghadirkan sistem administrasi klaim lintas negara yang lebih terintegrasi, serta membuka peluang kemitraan strategis global dengan berbagai mitra kredibel lain. (MTVN/I-2)