The Fox King Terseleksi TIFF 2025, Dibintangi Dian Sastrowardoyo

Aktris Dian Sastrowardoyo(Dok. Kawankawan Media)

FILM The Fox King yang dibintangi Dian Sastrowardoyo dan diproduksi oleh KawanKawan Media, berhasil terseleksi untuk tayang perdana di Toronto International Film Festival (TIFF) ke-50 yang akan berlangsung pada 4-14 September 2025 di Toronto, Kanada.

Film ini bercerita tentang kembar laki-laki Ali dan Amir yang terpaksa harus mengurus diri sendiri ketika sang ayah meninggalkan mereka setelah menikah lagi dengan perempuan yang lebih muda. Kedatangan seorang guru baru, Lara, semakin menguji ikatan persaudaraan mereka. The Fox King disutradarai oleh Woo Ming Jin asal Malaysia.

"Saya merasa terhormat dan bersemangat untuk memutarkan film kami di Toronto dan memperkenalkan film ini di festival film terbesar di Amerika Utara," kata Woo Ming Jin dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (8/8).

Sementara itu, Dian Sastrowardoyo mengaku senang karena bisa kembali terlibat dalam film produksi Malaysia. Bagi aktris berusia 43 tahun itu, bisa berkolaborasi dengan filmmaker dari negara tetangga merupakan pengalaman yang dia banggakan.

“Setelah dua dekade, saya kembali terlibat dalam film produksi Malaysia, dan kali ini dengan adanya ko-produksi Indonesia. Dapat berkolaborasi dengan filmmaker dan aktor negara tetangga adalah pengalaman yang saya syukuri dan banggakan. Apalagi saya sangat tertarik dengan gaya bercerita Woo Ming Jin dalam setiap karyanya," ucap Dian.

Pemeran film Ada Apa Dengan Cinta itu pun berharap, film The Fox King dapat memberi warna dalam pertumbuhan sinema Asia Tenggara di industri film dunia.

Untuk diketahui, TIFF memilih 55 film untuk program Centrepiece pada perayaan festival ke-50. Film-film yang terseleksi menunjukan kehebatan sinema global melalui film-film yang memukau dari seluruh dunia. Film-film yang terpilih pada program ini berasal dari hampir 50 negara termasuk Indonesia, Malaysia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chad, Kolombia, Pantai Gading, Perancis, Jerman, Irak hingga Thailand.

Untuk KawanKawan Media, tidak hanya film The Fox King yang terpilih pada program di TIFF ini, tetapi juga film Renoir karya Chie Hayakawa yang sebelumnya telah tayang perdana di kompetisi utama Cannes Film Festival 2025. Yulia Evina Bhara, produser dari film The Fox King dan Renoir menyampaikan bahwa The Fox King adalah kolaborasi kedua dirinya dari KawanKawan Media bersama sutradara Woo Ming Jin. (M-2)

