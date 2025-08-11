Tak Pimpin Jakarta 3 Hari, Pramono Hadiri Forum di Malaysia

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung.(X)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan kerja ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 11-13 Agustus 2025 untuk memenuhi undangan sejumlah pejabat tinggi dan pemimpin kota di kawasan ASEAN.

Dalam agenda tersebut, Pramono dijadwalkan menjadi pembicara kunci pada tiga forum internasional yang membahas masa depan perkotaan di Asia Tenggara.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut undangan resmi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Pemerintahan Daerah Malaysia Datuk Wira M Noor Azman bin Talib, Wali Kota Kuala Lumpur Dato’ Seri TPr (Dr.) Maimunah binti Mohd Sharif, serta Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi.

“Gubernur akan menghadiri ASEAN Sustainable Urbanization Forum (ASUF), the Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC), dan ASEAN Governors and Mayors Forum (AGMF) 2025. Ketiganya adalah forum resmi dalam rangkaian keketuaan ASEAN oleh Malaysia tahun ini,” ujar Chico di Jakarta, Senin (11/8).

Ketiga pertemuan tingkat tinggi tersebut, lanjut Chico, diinisiasi oleh Kementerian Pembangunan Pemerintah Daerah Malaysia bekerja sama dengan URBANICE Malaysia, United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), UN-Habitat, serta Sekretariat ASEAN.

Mengusung tema ASEAN Future Cities and Regions: Inclusivity and Sustainability, forum ini akan membahas pembangunan kota yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan.

“Gubernur akan menyampaikan pandangan Jakarta terkait pengembangan kota yang ramah semua kalangan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mendorong kolaborasi lintas kota di ASEAN. Selain itu, ada pula agenda pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin daerah untuk memperkuat kerja sama,” terang Chico.

Menurutnya, partisipasi DKI Jakarta di forum ini penting untuk menunjukkan bahwa ibu kota negara ini terus memposisikan diri sebagai bagian dari jaringan kota global yang aktif berbagi solusi, terutama dalam isu tata kelola perkotaan, keberlanjutan, dan inklusivitas. (Far/I-1)