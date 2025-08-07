Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Persoalan Ambalat, Presiden Prabowo Inginkan Penyelesaian yang Baik

Bayu Anggoro
07/8/2025 15:12
Persoalan Ambalat, Presiden Prabowo Inginkan Penyelesaian yang Baik
Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025, di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Kamis (7/8)(Bayu Anggodo/MI)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan memilih jalur diplomasi dalam menyelesaikan sengketa Laut Ambalat yang diklaim pemerintah Malaysia. Menurut presiden, penyelesaian yang baik dan damai bisa ditempuh dalam menyikapi persoalan tersebut.

Hal ini disampaikan Prabowo usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri, di Bandung, Kamis (7/8).

"Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai," katanya.

Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar

Terlebih, Presiden meyakini kedua negara memiliki itikad yang baik dalam menghadapi perselisihan batas wilayah tersebut. Meski disinggung adanya pernyataan resmi pemerintah Malaysia yang menyebut Laut Sulawesi sebagai wilayah kedaulatannya, Prabowo tetap meyakini negara tetangga tersebut memiliki maksud dan tujuan yang baik.

"Ada itikad baik dari dua pihak, kita jangan...," ujarnya. Lebih lanjut, ketua umum Partai Gerindra ini kembali menegaskan bahwa pemerintah mengingingkan penyelesaian yang baik dalam sengketa tersebut.

"Intinya kita mau penyelesaian yang baik," katanya. (H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved