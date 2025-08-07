Persoalan Ambalat, Presiden Prabowo Inginkan Penyelesaian yang Baik

Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025, di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Kamis (7/8)(Bayu Anggodo/MI)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan memilih jalur diplomasi dalam menyelesaikan sengketa Laut Ambalat yang diklaim pemerintah Malaysia. Menurut presiden, penyelesaian yang baik dan damai bisa ditempuh dalam menyikapi persoalan tersebut.

Hal ini disampaikan Prabowo usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri, di Bandung, Kamis (7/8).

"Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai," katanya.

Terlebih, Presiden meyakini kedua negara memiliki itikad yang baik dalam menghadapi perselisihan batas wilayah tersebut. Meski disinggung adanya pernyataan resmi pemerintah Malaysia yang menyebut Laut Sulawesi sebagai wilayah kedaulatannya, Prabowo tetap meyakini negara tetangga tersebut memiliki maksud dan tujuan yang baik.

"Ada itikad baik dari dua pihak, kita jangan...," ujarnya. Lebih lanjut, ketua umum Partai Gerindra ini kembali menegaskan bahwa pemerintah mengingingkan penyelesaian yang baik dalam sengketa tersebut.

"Intinya kita mau penyelesaian yang baik," katanya. (H-4)