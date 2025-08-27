Jauh-Jauh dari Malaysia dan Tiongkok, 2 WNA Berniat Cekoki Bangsa Indonesia dengan Happy Water 1,7 Kg

Headline
DIREKTORAT Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap dua warga negara asing (WNA) asal Malaysia dan Tiongkok atas kasus pengedaran narkotika golongan I jenis Amphetamine. Total disita 10 dus warna pink yang diduga happy water.
Adapun, kedua tersangka ialah Muhammad Ridzuan Cheong Bin Abdullah, 40, warga Malaydia dan Wei Zihao, 28, warga Tiongkok. Penangkapan dilakukan pada Senin (25/8) sekitar pukul 23.00 WIB.
"Disita barang bukti 10 dus berwarna pink yang di dalamnya diduga amphetamine, satu plastik hijau bertuliskan honey lemon tes, satu plastik bertulisan Andin, dan satu buah koper berwarna hitam," kata Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8).
Eko menuturkan, penangkapan berawal pada saat mendapat informasi tentang adanya narkotika yang akan masuk ke Indonesia menggunakan jalur udara. Kemudian Tim Opsnal berkordinasi dengan pihak Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta.
"Dan mengamankan WN Malaysia, Muhammad Ridzuan Cheng yang membawa narkotika tersebut dalam dus berwarna pink, atau sekitar 1,7 kilogram," ujar Eko.
Ridzuan diringkus di Terminal 2 F, Bandara Seotta, Tanggerang, Banten. Kemudian Tim Opsnal melalukan control delivery ke Mediterania Marina Residence, Jl. Lodan Raya No.2A, RT.8/RW.11, Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.
"Setiba di Mediterania Marina Residence Tower B, Tim Berhasil Mengamankan seseorang laki-laki Wei Zihao," ungkap Eko.
Barang bukti 10 dus pink yang disita bertuliskan Kolagen Gluta Complex Plus Dalam bahasa Thailand. Pada kemasan terdapat gambar buah delima.
Barang bukti dibawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan pengecekan. Kemudian, kedua pelaku diinterogasi untuk mengembangkan jaringannya. (Yon/P-3)
