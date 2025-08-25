Anwar Ibrahim Umumkan Malaysia Tambah Bantuan 100 Juta Ringgit untuk Palestina

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kiri).(Dok. Antara)

PERDANA Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan tambahan bantuan sebesar 100 juta ringgit atau sekitar sekitar Rp346 miliar untuk rakyat Palestina. Pengumuman tersebut disampaikan Anwar di hadapan ribuan massa yang menghadiri Sumud Nusantara Rally di Dataran Merdeka, sebuah acara simbolis untuk melepas keberangkatan armada kemanusiaan menuju Gaza.

“Ini bukan suara partisan, bukan suara kelompok atau daerah tertentu. Ini adalah suara bersama, suara rakyat Malaysia,” ujar Anwar dikutip dari Malay Mail.

Anwar menegaskan, dukungan Malaysia untuk Palestina tidak sebatas retorika. “Apa lagi yang belum kita lakukan? Kita telah mengirim relawan, para ulama juga turun tangan, bahkan merawat korban yang berhasil diterbangkan ke sini. Anak-anak Palestina yang tinggal di sini kita beri pendidikan. Malam ini saya umumkan, kita akan tambah RM100 juta lagi,” tegasnya.

Armada bantuan Sumud Nusantara, yang tergabung dalam koalisi Global Sumud Flotilla, akan membawa suplai penting bagi warga Gaza yang terjebak kelaparan akibat blokade Israel. Koalisi tersebut berambisi menembus barikade angkatan laut Israel untuk membuka koridor kemanusiaan agar kapal-kapal bantuan lain dapat masuk.

Misi kemanusiaan itu melibatkan delapan negara dengan Malaysia sebagai pemimpin. Kapal bantuan akan berangkat dalam dua gelombang, yakni pada 31 Agustus dan 4 September.

Kapal dari Asia Tenggara lebih dulu menuju Spanyol sebagai titik transit sebelum melanjutkan perjalanan panjang ke Gaza, sementara kelompok kedua akan bergerak melalui Tunisia sebelum bergabung untuk etape akhir menuju Gaza.

Anwar, yang dikenal vokal di kancah internasional dalam membela Palestina, kembali mengecam sikap pasif negara-negara Barat yang dinilainya memberi ruang bagi Israel melanjutkan agresi.

Ia menyinggung putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun lalu yang menyatakan ada dasar kuat menduga Israel melakukan genosida, meski proses investigasi masih berlangsung.

“Suatu hari nanti keadilan akan terwujud, ketika semakin banyak negara berani bersuara melawan kekejaman rezim Zionis Israel,” ujarnya.

Dalam penutup pidatonya, Anwar menegaskan bahwa Malaysia tidak akan pernah meninggalkan rakyat Palestina. “Kami akan selalu bersama kalian,” ucapnya, disambut gemuruh tepuk tangan dan pekikan “hidup Palestina” dari massa yang hadir. (H-3)