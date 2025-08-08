Kimaya Sudirman Yogyakarta Tawarkan Promo Merdeka dan Ragam Aktivitas di Bulan Agustus

Promo kemerdekaan di Kimaya Sudirman Yogyakarta by HARRIS.( Dok. Kimaya Sudirman Yogyakarta by HARRIS)

MENYAMBUT bulan kemerdekaan, Kimaya Sudirman Yogyakarta by HARRIS menghadirkan berbagai promo spesial dan aktivitas tematik selama Agustus 2025, dengan penawaran yang ditujukan untuk keluarga maupun individu.

Salah satu program unggulan adalah “Merdeka Deal”, paket menginap seharga Rp808.080 net/malam yang sudah termasuk sarapan untuk dua orang, layanan shuttle ke Malioboro, welcome drink & treats, serta potongan Rp80.000 untuk pembelian makanan dan minuman. Tamu dengan KTP domisili DIY dan Jawa Tengah mendapatkan tambahan diskon 17%.

Pada 16 Agustus 2025, hotel juga menggelar serangkaian kegiatan tanpa syarat menginap. Di pagi hari, tersedia sesi Freedom Barbie Pilates bersama Yoga Shala di Kimaya Garden (Rp99.000/pax), dilanjutkan dengan Italian Charm Bracelet Workshop bersama The Whimsy Table (Rp249.000/orang), dan lomba mewarnai anak-anak bertema "Aku Anak Indonesia" (Rp80.000/anak).

“Kami ingin menjadikan Agustus ini bukan hanya bulan penuh semangat nasionalisme, tapi juga momen untuk merayakan diri sendiri,” ujar Nindita Putri, Marketing & Branding Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta.

Di bidang kuliner, Kimaya Lounge & Bar memperkenalkan menu bertema “Merah Putih Delight”, berupa Ice Cream Merah Putih dan Souffle Pancake Merah Putih yang masing-masing dijual seharga Rp17.000 net. Selain itu, tamu yang berulang tahun antara 16–18 Agustus berhak atas promo Beli 1 Gratis 1 untuk Cocktail Independence Day (Rp80.000 net) dan Mocktail Bumi Pertiwi (Rp45.000 net).

Untuk fasilitas relaksasi, hotel juga menawarkan potongan harga 17% untuk layanan spa dan keanggotaan gym sepanjang bulan Agustus. (RO/Z-10)