Kimaya Sudirman Yogyakarta Tawarkan Promo Merdeka dan Ragam Aktivitas di Bulan Agustus

MENYAMBUT bulan kemerdekaan, Kimaya Sudirman Yogyakarta by HARRIS menghadirkan berbagai promo spesial dan aktivitas tematik selama Agustus 2025, dengan penawaran yang ditujukan untuk keluarga maupun individu.
Salah satu program unggulan adalah “Merdeka Deal”, paket menginap seharga Rp808.080 net/malam yang sudah termasuk sarapan untuk dua orang, layanan shuttle ke Malioboro, welcome drink & treats, serta potongan Rp80.000 untuk pembelian makanan dan minuman. Tamu dengan KTP domisili DIY dan Jawa Tengah mendapatkan tambahan diskon 17%.
Pada 16 Agustus 2025, hotel juga menggelar serangkaian kegiatan tanpa syarat menginap. Di pagi hari, tersedia sesi Freedom Barbie Pilates bersama Yoga Shala di Kimaya Garden (Rp99.000/pax), dilanjutkan dengan Italian Charm Bracelet Workshop bersama The Whimsy Table (Rp249.000/orang), dan lomba mewarnai anak-anak bertema "Aku Anak Indonesia" (Rp80.000/anak).
“Kami ingin menjadikan Agustus ini bukan hanya bulan penuh semangat nasionalisme, tapi juga momen untuk merayakan diri sendiri,” ujar Nindita Putri, Marketing & Branding Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta.
Di bidang kuliner, Kimaya Lounge & Bar memperkenalkan menu bertema “Merah Putih Delight”, berupa Ice Cream Merah Putih dan Souffle Pancake Merah Putih yang masing-masing dijual seharga Rp17.000 net. Selain itu, tamu yang berulang tahun antara 16–18 Agustus berhak atas promo Beli 1 Gratis 1 untuk Cocktail Independence Day (Rp80.000 net) dan Mocktail Bumi Pertiwi (Rp45.000 net).
Untuk fasilitas relaksasi, hotel juga menawarkan potongan harga 17% untuk layanan spa dan keanggotaan gym sepanjang bulan Agustus. (RO/Z-10)
Menag Nasaruddin Umar menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukan hanya momen politik, tetapi juga peristiwa spiritual.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta rakyat Indonesia untuk mengisi momen kemerdekaan HUT ke-80 RI dengan kegiatan positif. Lebih dari sekadar upacara,
PEMUDA Katolik kobarkan semangat tokoh yang berkontribusi besar dalam melahirkan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, Ignatius Joseph (IJ) Kasimo.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan peran besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam merawat dan menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia saat pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama.
Masalah Palestina bukan sekadar persoalan penduduk atau sengketa geografis, tetapi perjuangan sebuah bangsa untuk mendapatkan hak-hak sah dan historis mereka.
Lomba tarik mobil derek HUT RI
Menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, penjualan batang pohon pinang mulai ramai.
PERAYAAN bulan kemerdekaan Indonesia ke-80 Republik Indonesia tahun ini agak berbeda.
Rayakan HUT ke-80 RI dengan semangat! Berikut 15 ide lomba 17 Agustus seru dan kreatif yang bisa digelar di lingkungan rumah atau komunitas.
Pembagian bendera yang dilakukan secara serentak di Kota Tangerang tersebut dalam rangka menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
