Memen Harianto menjuarai AXCR 2025 (dok.istimewa)

PERELI senior Memen Harianto menuntaskan misinya di ajang Asia Cross Country Rally (AXCR) 2025 dengan manis. Ia berhasil meraih juara pertama di kelas T1-G (mobil bensin full modifikasi) dan mempersembahkan kemenangan itu sebagai kado untuk Indonesia di HUT ke-80.

Memen, yang sejak 2017 tak pernah absen di kejuaraan reli lintas negara ini, tampil luar biasa meski harus melewati medan yang brutal dan kompetitor kuat dari Jepang dan Thailand. Lintasan tahun ini benar-benar menguras fisik dan strategi: melintasi total 3.300 km mulai dari Pattaya, Prachinburi, Khao Yai, hingga kembali ke Pattaya.

“Senang bisa mengambil kembali posisi juara 1. Ini memang niat saya sejak awal untuk Indonesia,” ujar Memen penuh semangat.

Kemenangan Bermakna?

Kemenangan Memen terasa makin spesial karena bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Ia bahkan memasang logo resmi HUT RI 80 di kap mesin mobilnya, lengkap dengan tagline “Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”. Bendera Merah Putih pun terus berkibar di belakang mobilnya selama reli berlangsung.

Memen juga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada tim MMN Workshop dari Jakarta yang setia mendampinginya, meski nyaris setiap malam harus lembur memperbaiki kerusakan mobil yang terus terjadi.

Rute Berat?

Reli AXCR 2025 awalnya direncanakan melintasi Thailand, Laos, dan Kamboja. Namun akibat konflik politik antara Thailand dan Kamboja sejak Mei 2025, rute hanya berputar di wilayah Thailand. Bahkan dua hari reli (hari ke-4 dan ke-6) harus dibatalkan demi keamanan.

Rute terberat terjadi di hari pertama dan kelima, dengan lintasan penuh batu, lumpur dalam, pasir licin, hingga sempitnya jalur di hutan lindung. Banyak kendaraan peserta mengalami kerusakan, bahkan ada yang terguling.

Memen sendiri memulai lomba dari posisi ketiga, naik ke posisi dua di hari ketiga, dan mulai memimpin klasemen sejak hari kelima hingga garis akhir. Keunggulannya sangat tipis, membuat tekanan terus hadir hingga akhir lomba.

Upacara Bendera?

Malamnya saat awarding party, Memen tak kuasa menahan haru saat mendengar namanya disebut: “Memen Harianto from Indonesia!” Suasana kebangsaan berlanjut keesokan paginya, 17 Agustus 2025.

Di jam 10.00 pagi waktu setempat, seluruh kontingen Indonesia di AXCR menggelar upacara bendera kemerdekaan, lengkap dengan Memen sebagai komandan upacara. Tak disangka, peserta dari Jepang dan Thailand turut hadir dan mengikuti upacara dengan penuh khidmat.

“Rasanya seperti di Istana. Kami mungkin bukan atlet nasional di cabang populer, tapi kami tetap berjuang membawa nama Indonesia,” ujar Memen, penuh bangga. (Cah/P-3)