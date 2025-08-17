AGP-AGN Gelar Upacara HUT RI ke-80, Diikuti 20 Ribu Peserta di Seluruh Indonesia

Artha Graha Peduli dan Artha Graha Network menggelar upacara HUT RI ke-80(Doc Artha Graha Peduli)

ARTHA Graha Peduli (AGP) bersama Artha Graha Network (AGN) mengadakan upacara HUT RI ke-80 yang diikuti oleh 65 unit usaha, diadakan di 80 titik upacara dengan total hampir 20.000 peserta di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Salah satu pelaksanaan upacara dengan peserta terbanyak yang merupakan gabungan dari 31 unit usaha AGN berada di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta.

Selain itu upacara juga dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta dan Mal Artha Gading yang diikuti lebih dari 700 peserta yang terdiri dari karyawan, anggota Sekuriti Grup Artha dan Forkopimda serta masyarakat-masyarakat binaan sekitar unit usaha.

Kantor-kantor cabang Bank Artha Graha melakukan upacara dengan total hampir 1000 peserta. Upacara juga dilakukan di wilayah perkebunan sawit dan teh, salah satunya di daerah Sumatera Utara dengan jumlah peserta upacara hampir 5000 karyawan, pekerja kebun dan masyarakat sekitar.

Selain itu wilayah konservasi di Lampung berpartisipasi dengan 200 peserta upacara, dan juga wilayah konservasi di Jambi tercatat lebih dari 2000 peserta upacara, dan seterusnya.

Ketua Umum AGP Ronny Leonard menegaskan pihaknya mendukung sepenuhnya Program Asta Cita di bawah duet kepemimpinan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka menuju Indonesia Emas 2045.

Berkaitan dengan tema HUT ke-80 yang diusung yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, Ronny menjelaskan AGP-AGN mengajak unit usaha di mana pun berada untuk selalu meningkatkan kepedulian kepada warga di mana unit usaha berada.

Kepedulian ini sejalan dengan komitmen AGP yang mendorong kepedulian kepada warga. AGP-AGN mengajak seluruh unit usaha untuk menyambut dan menyemarakkan HUT ke-80 ini dengan penuh semangat, kegembiraan, dan kebersamaan.

"80 tahun kemerdekaan bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah perjalanan panjang bangsa kita, yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan doa dari para pahlawan serta pendiri bangsa. Dan salah satu amanah penting yang disampaikan ke seluruh peserta upacara adalah sebagai masyarakat dan warga negara kita jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Satukan langkah, hilangkan perbedaan dan bekerjasama demi Indonesia," pinta Ronny. Minggu (17/8/2025) di SCBD Jakarta.

Ronny menuturkan tema HUT ke-80 RI sangat tepat di masa sekarang. Tema itu harus menjadi ajakan kepada seluruh anak bangsa bangsa untuk memperkuat persatuan sebagai fondasi dasar menuju Indonesia Emas 2045 yang akan tiba 20 tahun lagi.

"Di era seperti sekarang, arus informasi begitu deras. Tidak semua yang kita lihat atau dengar adalah kebenaran. Oleh karena itu, jangan mudah terprovokasi oleh berita atau isu serta ajakan yang dapat memecah belah persatuan kita. Mari kita gunakan hati dan pikiran yang jernih, bijak dalam menyaring informasi, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya" himbau Ronny.

Ronny juga menyebutkan salah satu kepedulian AGP -AGN pada peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sebagaimana yang telah dilakukan AGP saat ini dalam berkontribusi pada masyarakat.

"Dirgahayu Republik Indonesia. Jaya Indonesia, makmur rakyatnya," seru Ronny.

Beberapa hal unik dari penyelenggaraan upacara dan perayaan HUT RI Ke-80 di SCBD Jakarta adalah Komandan Upacara merupakan anggota Sekuriti Wanita Grup Artha (Sekwan) Heriani Sumarna, Lomba Busana Daerah oleh karyawan-karyawan perusahaan Artha Graha Group (AGG), AGN dan AGP, serta ada 8 lomba yang di gelar melibatkan karyawan dan pengunjung SCBD Weekland. (Adv)