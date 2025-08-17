Ini Makna 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia dari Menteri HAM Natalius Pigai

Headline
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengajak seluruh jajaran untuk terus menghidupkan semangat kemerdekaan, terutama menyelesaikan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini.
"Perjuangan kemerdekaan pertama tahun 1945 silam yaitu melepas penjajahan. Hari ini kita rayakan. Kita harus bersama-sama menyudahi belenggu penjajahan, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan keterbelakngan," ucap Pigai dalam sambutan spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80 di kantor KemenHAM RI, Minggu (17/08).
Lebih lanjut Pigai katakan walaupun seremoni kemerdekaan sudah usai, tetapi semangatnya harus terus menyala untuk memberantas kemiskinan, mengatasi kelaparan, serta mengatasi penderitaan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Pada momen kemerdekaan RI ke-80, Pigai ungkapkan bahwa KemenHAM RI beberapa waktu lalu telah membantu mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat, yakni mengadakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta membagikan sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Program ini tidak hanya dilaksanakan di Unit Eselon I, tetapi diadakan juga di Kantor Wilayah KemenHAM termasuk Wilayah Kerja demi menjangkau masyarakat luas.
"Kita telah berbuat sesuatu yang terbaik bagi masyarakat sebagai wujud nyata pemenuhan HAM. Ternyata, program yang kita adakan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Masyarakat pun merasa senang dengan program kita," ujar Pigai dengan nada optimis.
Pigai pun mengapresiasi atas kerja keras seluruh jajaran di Unit Eselon I, serta jajaran kanwil yang telah mensukseskan program ini.
"Jangan sampai masyarakat sengsara hanya karena tidak mendapat pertolongan. Untuk itu, melalui program CKG dan pembagian sembako ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar dapat kembali hidup sehat," harap Pigai mengakhiri sambutannya.
Penyampaian sambutan ini turut disaksikan oleh Para Pimpinan Tinggi Madya, Para Pimpinan Tinggi Pratama, Para Staf Ahli, Para Staf Khusus, dan seluruh pegawai. Sementara Para Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran hadir secara daring. (Cah/P-3)
