Hari Kemerdekaan Indonesia: Istana Merdeka Jadi Panggung Dansa

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ISTANA Merdeka mendadak berubah menjadi panggung dansa pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Seusai prosesi khidmat upacara, suasana resmi berganti menjadi meriah ketika lagu Tabola Bale mengalun dari pengisi hiburan.
Presiden Prabowo Subianto, bersama pasukan TNI, Polri, Paskibraka, hingga para tamu undangan ikut berjoget di halaman Istana. Momentum ini membuat atmosfer yang sebelumnya penuh khidmat berubah cair dan penuh suka cita. Halaman Istana Merdeka pun dipadati riuh tawa serta hentakan langkah para peserta yang larut dalam kegembiraan.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-25/M/S/TU.00.03/08/2025 tentang Pedoman Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, rangkaian acara tanggal 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka hingga Monumen Nasional (Monas) berlangsung sebagai berikut:
07.00 WIB - Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka.
07.25 WIB - Pertunjukan kesenian di halaman Istana Merdeka.
10.00 WIB - Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka.
15.30 WIB - Pertunjukan kesenian sore di halaman Istana Merdeka.
17.00 WIB - Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di halaman Istana Merdeka.
17.45 WIB - Kirab Pengembalian Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi.
19.30 WIB - Karnaval Bersatu Kemerdekaan di Monas – Jl. M.H. Thamrin – Bundaran HI – Semanggi.
Momen “Istana Merdeka Jadi Panggung Dansa” pada Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini menjadi sorotan publik. Perpaduan antara prosesi kenegaraan yang sakral dengan hiburan rakyat menciptakan suasana unik, menunjukkan bahwa perayaan kemerdekaan bukan hanya simbol nasionalisme, tetapi juga ruang kebersamaan yang penuh keceriaan. (Z-10)
Kehadiran layanan ini menjadi momen bersejarah yang 'memerdekakan' warga dari keterbatasan air berkualitas yang selama ini membelenggu kehidupan mereka.
SUNRISE (matahari terbit) di pagi itu sangat indah dan memanjakan mata sembari menyaksikan pemandangan pegunungan yang asri dan Candi Borobudur
Pemberian remisi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan pesan penuh harapan bagi bangsa Indonesia.
UNTUK memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatra Utara menghadirkan perayaan kemerdekaan yang unik.
Di Kampung Nelayan Kerang Hijau, Cilincing, warga pesisir antusias mengikuti perlombaan, mencerminkan semangat solidaritas dan kebersamaan masyarakat nelayan.
HUT Ke-80 RI, semangat nasionalisme tidak hanya bisa diwujudkan lewat upacara bendera atau mengunjungi tempat bersejarah atau destinasi lokal yang menarik.
Kegiatan ini merupakan tradisi tahunan yang telah melekat dalam budaya masyarakat Kalimalang dan sekitarnya sejak puluhan tahun lalu.
Dengan mengangkat karya intelektual, dialog kebangsaan, serta semangat persatuan, acara ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam membangun Indonesia.
