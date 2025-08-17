Hari Kemerdekaan Indonesia: Istana Merdeka Jadi Panggung Dansa

Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara.(Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)

ISTANA Merdeka mendadak berubah menjadi panggung dansa pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Seusai prosesi khidmat upacara, suasana resmi berganti menjadi meriah ketika lagu Tabola Bale mengalun dari pengisi hiburan.

Presiden Prabowo Subianto, bersama pasukan TNI, Polri, Paskibraka, hingga para tamu undangan ikut berjoget di halaman Istana. Momentum ini membuat atmosfer yang sebelumnya penuh khidmat berubah cair dan penuh suka cita. Halaman Istana Merdeka pun dipadati riuh tawa serta hentakan langkah para peserta yang larut dalam kegembiraan.

Rangkaian Acara Resmi HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-25/M/S/TU.00.03/08/2025 tentang Pedoman Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, rangkaian acara tanggal 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka hingga Monumen Nasional (Monas) berlangsung sebagai berikut:

07.00 WIB - Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka.

07.25 WIB - Pertunjukan kesenian di halaman Istana Merdeka.

10.00 WIB - Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka.

15.30 WIB - Pertunjukan kesenian sore di halaman Istana Merdeka.

17.00 WIB - Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di halaman Istana Merdeka.

17.45 WIB - Kirab Pengembalian Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi.

19.30 WIB - Karnaval Bersatu Kemerdekaan di Monas – Jl. M.H. Thamrin – Bundaran HI – Semanggi.

Istana Merdeka: Dari Khidmat ke Riang Gembira

Momen “Istana Merdeka Jadi Panggung Dansa” pada Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini menjadi sorotan publik. Perpaduan antara prosesi kenegaraan yang sakral dengan hiburan rakyat menciptakan suasana unik, menunjukkan bahwa perayaan kemerdekaan bukan hanya simbol nasionalisme, tetapi juga ruang kebersamaan yang penuh keceriaan. (Z-10)