Pekerja menyelesaikan revitalisasi Pasar Anyar di Kota Tangerang, Banten(ANTARA FOTO/Putra M. Akbar)

DALAM rangka memperingati HUT ke-80 RI, Pemerintah Kota Tangerang memberikan kado kepada masyarakatnya berupa potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 20 persen.

"Kebijakan ini kami berikan untuk meringankan beban warga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih," Kata Wali Kota Tangerang, Sachrudin,

dalam sambutannya pada upacara HUT ke-80 RI, di Alun-alun Ahmad Yani, Kota Tangerang, Banten, Minggu (17/8).

Semoga lanjutnya, kebijakan itu menjadi penyemangat bagi masyarakat Kota Tangerang, untuk terus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Selain, potongan pajak, tambahnya, Pemkot Tangerang juga menggulirkan sejumlah program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Seperti Program Gampang Sekolah dengan memberikan layanan pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta secara inklusif.

Selain itu, sambungnya, Pemkot juga mendukung hadirnya Sekolah Rakyat. Dari total 150 penerima manfaat di Provinsi Banten, 15 di antaranya merupakan warga Kota Tangerang yang mendapatkan kesempatan belajar dan meningkatkan keterampilan.

Untuk bidang kesehatan, imbuhnya, lebih dari 85 ribu warga telah memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Sedangkan untuk program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 22 ribu siswa dengan distribusi makanan sehat melalui dapur umum yang tersebar di 9 kecamatan.

Pemkot juga melibatkan 34 rumah sakit rujukan dalam upaya pencegahan stunting, sebagai bentuk perhatian kepada para calon generasi penerus bangsa.

Lebih jauh Wali Kota juga memaparkan, untuk meringankan beban masyarakat, Pemkot secara rutin menggelar gerakan pangan murah, bekerjasama dengan produsen pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.

Di samping itu, apresiasi juga diberikan kepada 5.186 Ketua RT dan 1.032 Ketua RW yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat, melalui insentif bulanan.

“Semua langkah ini adalah hadiah kemerdekaan yang nyata. Bukan sekadar simbol, tetapi bukti bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat dan juga sejalan dengan berbagai program pemerintah pusat,” tegas Sachrudin.

Hadir dalam upacara tersebut seluruh unsur Forkopimda, pegawai, pelajar, veteran, tokoh dan masyarakat.

Dalam kegiatan itu, juga diwarnai dengan penyerahan berbagai hadiah lomba maupun penghargaan kepada para pejuang masa kini yang terus berkontribusi dalam pembangunan Kota Tangerang. (SM/M-3)