Tim Indonesia Bersatu Siap Laksanakan Upacara Penurunan Bendera

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Selepas khidmatnya Upacara Detik-Detik Proklamasi, halaman Istana Merdeka Jakarta kembali menjadi saksi momen bersejarah pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Sore ini, Minggu 17 Agustus 2025, giliran Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Indonesia Bersatu bertugas menurunkan Sang Merah Putih.
Tampilnya Tim Paskibraka Indonesia Bersatu menjadi penegas semangat persatuan bangsa. Dari Sabang hingga Merauke, generasi muda Indonesia menunjukkan dedikasi dan kebanggaan mereka dalam mengemban amanah negara. (Z-10)
Tarian Sajo Moane asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara, akan ditampilkan pada upacara penurunan bendera Merah Putih pada HUT ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, pada 17 Agustus 2025
Presiden RI Prabowo Subianto mencium bendera Merah Putih sebelum diserahkan kepada Paskibraka pada Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia.
Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) rencananya akan dilakukan sebelum 17 Agustus.
73 pemuda-pemudi terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan resmi dikukuhkan sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Tahun 2025.
Kesiapan upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI dipastikan hampir sempurna. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan seluruh rangkaian acara berjalan mulus.
Pras menyebut para peserta upacara masih beradaptasi dalam gladi kotor ini. Ia juga telah mengantongi beberapa catatan mengenai jalannya gladi kotor secara menyeluruh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved