Tim Indonesia Bersatu Siap Laksanakan Upacara Penurunan Bendera

Tim Indonesia Bersatu bertugas dalam upacara penurunan bendera merah putih hari Kemerdekaan Indonesia.(Antara)

Selepas khidmatnya Upacara Detik-Detik Proklamasi, halaman Istana Merdeka Jakarta kembali menjadi saksi momen bersejarah pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sore ini, Minggu 17 Agustus 2025, giliran Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Indonesia Bersatu bertugas menurunkan Sang Merah Putih.

Petugas Inti

Pembawa Baki: Aliah Sakira (SMA Negeri 14 Makassar, Sulawesi Selatan). Cadangan: Sultana Najwa (SMAN 82 Jakarta Selatan, DKI Jakarta).

Komandan Kelompok 8: I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana (SMA Negeri 9 Denpasar, Bali).

Pengerek Bendera: Hilton Pratama Mantong (SMA Negeri 1 Mamuju, Sulawesi Barat).

Pembentang Bendera: Muhammad Ghaalib Al Ghifari (SMA Kebangsaan, Lampung).

Komandan Kelompok 17: Adinata Kurniawan Harahap (SMA Ip Adzkia Medan, Sumatra Utara).

Komando Upacara

Komandan Upacara: Kolonel Pnb Sunar Adi Wibowo.

Komandan Kompi Paskibraka: Kapten Inf Xandy Dharwika Hutagaol, Kasiren Grup 1 Kopassus.

Simbol Persatuan

Tampilnya Tim Paskibraka Indonesia Bersatu menjadi penegas semangat persatuan bangsa. Dari Sabang hingga Merauke, generasi muda Indonesia menunjukkan dedikasi dan kebanggaan mereka dalam mengemban amanah negara. (Z-10)