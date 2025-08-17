Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Tim Indonesia Bersatu Siap Laksanakan Upacara Penurunan Bendera

M Ilham Ramadhan Avisena
17/8/2025 17:03
Tim Indonesia Bersatu Siap Laksanakan Upacara Penurunan Bendera
Tim Indonesia Bersatu bertugas dalam upacara penurunan bendera merah putih hari Kemerdekaan Indonesia.(Antara)

Selepas khidmatnya Upacara Detik-Detik Proklamasi, halaman Istana Merdeka Jakarta kembali menjadi saksi momen bersejarah pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sore ini, Minggu 17 Agustus 2025, giliran Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Indonesia Bersatu bertugas menurunkan Sang Merah Putih.

Petugas Inti

  • Pembawa Baki: Aliah Sakira (SMA Negeri 14 Makassar, Sulawesi Selatan). Cadangan: Sultana Najwa (SMAN 82 Jakarta Selatan, DKI Jakarta).
  • Komandan Kelompok 8: I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana (SMA Negeri 9 Denpasar, Bali).
  • Pengerek Bendera: Hilton Pratama Mantong (SMA Negeri 1 Mamuju, Sulawesi Barat).
  • Pembentang Bendera: Muhammad Ghaalib Al Ghifari (SMA Kebangsaan, Lampung).
  • Komandan Kelompok 17: Adinata Kurniawan Harahap (SMA Ip Adzkia Medan, Sumatra Utara).

Komando Upacara

  • Komandan Upacara: Kolonel Pnb Sunar Adi Wibowo.
  • Komandan Kompi Paskibraka: Kapten Inf Xandy Dharwika Hutagaol, Kasiren Grup 1 Kopassus.

Simbol Persatuan

Tampilnya Tim Paskibraka Indonesia Bersatu menjadi penegas semangat persatuan bangsa. Dari Sabang hingga Merauke, generasi muda Indonesia menunjukkan dedikasi dan kebanggaan mereka dalam mengemban amanah negara. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved