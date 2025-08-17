Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih Sebelum Dikibarkan pada Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MOMEN khidmat tercipta di Istana Merdeka pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi, Minggu (17/8). Presiden RI Prabowo Subianto mencium bendera Merah Putih sebelum diserahkan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Gestur itu dilakukan dengan penuh hormat, sebelum Sang Saka dikibarkan di langit Ibu Kota.
Usai menerima bendera dari Presiden, Paskibraka menyerahkannya kepada pengibar. Adalah Farrel Argantha Irawan, siswa SMA Highscope Indonesia TB Simatupang asal DKI Jakarta, yang dipercaya untuk mengibarkan bendera. Kehadiran Farrel di barisan utama menjadi simbol semangat pemuda kota metropolitan yang ikut menjaga kehormatan bangsa.
Upacara kali ini juga disaksikan langsung oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya duduk tidak jauh dari posisi Prabowo, menyaksikan jalannya pengibaran bendera bersama para tamu undangan.
Ketika Merah Putih perlahan naik ke puncak tiang, seluruh hadirin berdiri tegak. Lagu kebangsaan Indonesia Raya bergema, diikuti sikap hormat dari ribuan pasang mata yang hadir.
Setelah prosesi selesai, ratusan burung merpati putih dilepaskan di area Istana Merdeka diikuti seruan para tamu undangan. Burung-burung itu terbang beriringan di langit Jakarta, menambah kesyahduan peringatan kemerdekaan, sekaligus melambangkan harapan akan perdamaian dan persatuan bangsa. (H-2)
Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) rencananya akan dilakukan sebelum 17 Agustus.
73 pemuda-pemudi terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan resmi dikukuhkan sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Tahun 2025.
Kesiapan upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI dipastikan hampir sempurna. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan seluruh rangkaian acara berjalan mulus.
Pras menyebut para peserta upacara masih beradaptasi dalam gladi kotor ini. Ia juga telah mengantongi beberapa catatan mengenai jalannya gladi kotor secara menyeluruh.
Ingin jadi anggota Paskibraka 2025? Simak syarat lengkap, tahapan seleksi, dan pelatihan intensif calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas di upacara HUT RI.
