Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih Sebelum Dikibarkan pada Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia

Ilustrasi(Dok Ist)

MOMEN khidmat tercipta di Istana Merdeka pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi, Minggu (17/8). Presiden RI Prabowo Subianto mencium bendera Merah Putih sebelum diserahkan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Gestur itu dilakukan dengan penuh hormat, sebelum Sang Saka dikibarkan di langit Ibu Kota.

Usai menerima bendera dari Presiden, Paskibraka menyerahkannya kepada pengibar. Adalah Farrel Argantha Irawan, siswa SMA Highscope Indonesia TB Simatupang asal DKI Jakarta, yang dipercaya untuk mengibarkan bendera. Kehadiran Farrel di barisan utama menjadi simbol semangat pemuda kota metropolitan yang ikut menjaga kehormatan bangsa.

Upacara kali ini juga disaksikan langsung oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya duduk tidak jauh dari posisi Prabowo, menyaksikan jalannya pengibaran bendera bersama para tamu undangan.

Ketika Merah Putih perlahan naik ke puncak tiang, seluruh hadirin berdiri tegak. Lagu kebangsaan Indonesia Raya bergema, diikuti sikap hormat dari ribuan pasang mata yang hadir.

Setelah prosesi selesai, ratusan burung merpati putih dilepaskan di area Istana Merdeka diikuti seruan para tamu undangan. Burung-burung itu terbang beriringan di langit Jakarta, menambah kesyahduan peringatan kemerdekaan, sekaligus melambangkan harapan akan perdamaian dan persatuan bangsa. (H-2)