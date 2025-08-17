Gebyar Kemerdekaan Cara Peradi Jaga Semangat Juang Pahlawan

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Barat menghelat Gebyar 80 Kemerdekaan RI untuk memeriahkan dan menjaga semangat juang para pahlawan.
Gebyar Kemerdekaan merupakan agenda tahunan Peradi Jakbar yang juga sebagai ajang silaturahim dan kebersamaan para advokat anggota Peradi Jakbar dan alumnus pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) lintas kampus.
Menurut Ketua DPC Peradi Jakarta Barat Suhendra Asido Hutabarat, pihaknya menghadirkan turnamen mini soccer dan perlombaan seru lainnya. Ia berharap para pemain dari tim-tim alumnus PKPA ini bisa bergabung dengan Tim Mini Soccer DPC Peradi Jakbar.
“Supaya nanti kalau mau bertanding tingkat internasional kita siap. Kalian semua hebat bertandingnya, luar biasa, keren. Peradi Jakbar juga punya tim futsal, silakan bergabung,” ujar Asido, Minggu (17/8).
Ia mengungkapkan bahwa selama 4 tahun ini Peradi Jakbar telah mempunyai sekitar 7 ribu alumnus PKPA dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Pun dalam momentum kemerdekaan ini, Peradi Jakbar masih terus berjuang agar wadah tunggal (single bar) organisasi advokat (OA) sebagaimana perintah Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Avokat benar-benar terwujud.
“Kita mau perjuangkan tetap single bar is a must, karena single bar itulah yang dinyatakan dalam UU Advokat,” ujarnya.
Ia mengharapkan para alumnus PKPA DPC Peradi Jakbar dari berbagai kampus, menjadi anggota Peradi di bawah Ketua Umum (Ketum) Otto Hasibuan selaku single bar OA di Indonesia sesuai UU Advokat.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPN Peradi, Sutrisno, menyampaikan, sub tema HUT ke-80 RI yang diusung DPC Peradi Jakbar, yakni 'Menguatkan Solidaritas Advokat: Bersatu, Berdaulat, Sejahtera Bersama, Menuju Indonesia Maju', sangat relevan dengan tema yang diusung pemerintah.
Ia mengatakan, semangat HUT ke-80 RI juga harus diimplementasikan dalam Peradi. “Mari kita pertahankan eksistensi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Kenapa? Karena perjuangan untuk mendirikan Peradi ini, tantangannya begitu besar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Gebyar 80 Republik Indonesia DPC Peradi Jakbar, Genesius Anugerah, menyampaikan, turnamen mini soccer diikuti 15 tim, terdiri 14 tim alumnus PKPA dari lintas kampus, di antaranya Binus University, Ubhara Jaya, UAI, dan UPN Veteran Jakarta. Adapun 1 tim berasal dari pengurus DPC Peradi Jakbar. “Kemudian juga ada berbagai games serta door prize, live music, dan zumba,” tandasnya. (P-2)
Dengan mengangkat karya intelektual, dialog kebangsaan, serta semangat persatuan, acara ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam membangun Indonesia.
Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.
Ini momentum refleksi sejauh mana kita menghargai jasa para pahlawan dan sekuat apa komitmen kita mengisi kemerdekaan dengan upaya nyata demi kemajuan daerah dan bangsa.
DI bawah guyuran hujan lebat, Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama Forkopimda tetap menggelar upacara Taptu dengan khidmat pada Sabtu (16/08) sore, sebagai rangkaian HUT ke-80 RI
Selain optimisme sekaligus refleksi mendalam mengenai perjalanan bangsa, Haedar juga mengingatkan bahwa generasi muda, generasi milenial, dan generasi Z adalah harapan bangsa
Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.
Ini momentum refleksi sejauh mana kita menghargai jasa para pahlawan dan sekuat apa komitmen kita mengisi kemerdekaan dengan upaya nyata demi kemajuan daerah dan bangsa.
Tahun 2025 akan menjadi tahun yang luar biasa bagi para penggemar superhero! Berbagai film dan serial dari studio ternama siap memanjakan para pencinta genre ini.
Para pahlawan nasional ialah sosok yang telah mengorbankan segalanya demi tercapainya kemerdekaan dan tegaknya kedaulatan bangsa.
Hari Bakti Pekerjaan Umum diperingati setiap 3 Desember untuk mengenang keberanian tujuh pahlawan yang dikenal sebagai Pahlawan Sapta Taruna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved