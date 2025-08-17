Gebyar Kemerdekaan Cara Peradi Jaga Semangat Juang Pahlawan

DPC Peradi Jakbar menggelar turnamen mini soccer untuk memeriahkan HUT ke-80 RI .(Ist)

DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Barat menghelat Gebyar 80 Kemerdekaan RI untuk memeriahkan dan menjaga semangat juang para pahlawan.

Gebyar Kemerdekaan merupakan agenda tahunan Peradi Jakbar yang juga sebagai ajang silaturahim dan kebersamaan para advokat anggota Peradi Jakbar dan alumnus pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) lintas kampus.

Menurut Ketua DPC Peradi Jakarta Barat Suhendra Asido Hutabarat, pihaknya menghadirkan turnamen mini soccer dan perlombaan seru lainnya. Ia berharap para pemain dari tim-tim alumnus PKPA ini bisa bergabung dengan Tim Mini Soccer DPC Peradi Jakbar.

Baca juga : Momentum Menghargai Pahlawan dan Komitmen Mengisi Kemerdekaan

‎“Supaya nanti kalau mau bertanding tingkat internasional kita siap. Kalian semua hebat bertandingnya, luar biasa, keren. Peradi Jakbar juga punya tim futsal, silakan bergabung,” ujar Asido, Minggu (17/8).

Ia mengungkapkan bahwa selama 4 tahun ini Peradi Jakbar telah mempunyai sekitar 7 ribu alumnus PKPA dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pun dalam momentum kemerdekaan ini, Peradi Jakbar masih terus berjuang agar wadah tunggal (single bar) organisasi advokat (OA) sebagaimana perintah Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Avokat benar-benar terwujud.

Baca juga : Semangat Kemerdekaan Berkobar di Yahukimo, Taptu Tetap Khidmat meski Diguyur Hujan

‎“Kita mau perjuangkan tetap single bar is a must, karena single bar itulah yang dinyatakan dalam UU Advokat,” ujarnya.

Ia mengharapkan para alumnus PKPA DPC Peradi Jakbar dari berbagai kampus, menjadi anggota Peradi di bawah Ketua Umum (Ketum) Otto Hasibuan selaku single bar OA di Indonesia sesuai UU Advokat.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPN Peradi, Sutrisno, menyampaikan, sub ‎tema HUT ke-80 RI yang diusung DPC Peradi Jakbar, yakni 'Menguatkan Solidaritas Advokat: Bersatu, Berdaulat, Sejahtera Bersama, Menuju Indonesia Maju', sangat relevan dengan tema yang diusung pemerintah.

‎Ia mengatakan, semangat HUT ke-80 RI juga harus diimplementasikan dalam Peradi. “Mari kita pertahankan eksistensi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Kenapa? Karena perjuangan untuk mendirikan Peradi ini, tantangannya begitu besar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Gebyar 80 ‎Republik Indonesia DPC Peradi Jakbar, Genesius Anugerah, menyampaikan, turnamen mini soccer diikuti 15 tim, terdiri 14 tim alumnus PKPA dari lintas kampus, di antaranya Binus University, Ubhara Jaya, UAI, dan UPN Veteran Jakarta. Adapun 1 tim berasal dari pengurus DPC Peradi Jakbar. ‎“Kemudian juga ada berbagai games serta door prize, live music, dan zumba,” tandasnya. (P-2)