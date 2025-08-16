Semangat Kemerdekaan Berkobar di Yahukimo, Taptu Tetap Khidmat meski Diguyur Hujan

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DI bawah guyuran hujan lebat, Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama Forkopimda tetap menggelar upacara Taptu dengan khidmat pada Sabtu (16/08) sore, sebagai rangkaian HUT ke-80 RI.
Upacara Taptu ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Yahukimo Redison Manurung, Kapolres Yahukimo AKBP Zeth Saalino, Asisten 1 Setda Yahukimo Hayat, Asisten 2 Bongga Sumule, Kepala Dinas Pendidikan Aqso Balingga, serta pejabat daerah lainnya.
Komandan Kodim Yahukimo Letkol Inf Didit Tri Laksono bertindak sebagai inspektur upacara. Ia menyalakan obor yang kemudian diteruskan kepada perwakilan peserta pawai. Ratusan peserta dari unsur TNI dan Polri, pemuda, siswa sekolah, hingga masyarakat turut serta dalam pawai obor tersebut.
Doa dan renungan kemerdekaan dikumandangkan selama pawai berlangsung, menambah kekhidmatan acara.
Sekda Yahukimo Redison Manurung menyampaikan kepada wartawan usai kegiatan, bahwa upacara Taptu ini merupakan tradisi yang dilaksanakan sehari sebelum hari kemerdekaan.
"Pertama, kita semua bersyukur bisa bersama-sama menggelar upacara Taptu meski di tengah hujan seperti ini. Tujuan kegiatan ini antara lain untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan masyarakat dalam mengisi kemerdekaan," ujarnya.
Redison Manurung juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah hadir dan terlibat dalam suksesnya upacara Taptu ini. (MC/M-3)
MEMPERINGATI Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, kegiatan donor darah bertajuk Merdeka digelar di Function Room, Lantai 7, Residence 8, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/8).
Kegiatan yang diinisiasi oleh remaja masjid Al- Abrar dan warga ini diikuti sekitar 600 orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa.
Selain pawai obor, warga juga membawa serta telor seroja, yang kemudian untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar.
Tradisi ini memiliki makna yang mendalam. Obor melambangkan simbol cahaya, petunjuk, dan arahan dalam menerangi dan menjalani kehidupan yang lebih baik.
Ribuan warga dan santri semarak sambut perayaan tahun baru Islam 1447 Hijriah pada tahun 2025 mereka melakukan jalan kaki dan sebelumnya semua dipersiapkan dari mulai bambu,
