Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Sambut HUT ke-80 RI dengan Donor Darah

Abdillah M Marzuqi
14/8/2025 22:21
Sambut HUT ke-80 RI dengan Donor Darah
Donor darah(Dok.HO)

MEMPERINGATI Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, kegiatan donor darah bertajuk Merdeka digelar di Function Room, Lantai 7, Residence 8, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/8).

Donor darah itu menyasar para pekerja kantor di lingkungan sekitar. Kegiatan itu merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR) di bidang kesehatan dan kemanusiaan

“Kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial dan kemanusiaan DAAZ Group, sekaligus untuk memperingati HUT ke-80 RI. Kami berkomitmen menjadikannya program rutin sebagai kontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Komisaris PT Daaz Bara Lestari Tbk, Zainal Abidinsyah Siregar.

Baca juga : Boikot Produk Global Terafiliasi Israel untuk Dukung Kemerdekaan Palestina

Kegiatan ditargetkan mampu menghimpun 200 hingga 250 kantong darah. Proses donor darah dilayani oleh tim medis dari RS Dharmais.

“Donor darah adalah langkah sederhana namun berdampak besar dalam menyelamatkan nyawa. Kami bangga dapat berperan serta dalam upaya kemanusiaan ini dan berharap semangat berbagi terus tumbuh di lingkungan kerja kami,” tambahnya.

Kegiatan itu juga sebagai ajakan kepada seluruh peserta untuk terus menjaga kesehatan, memperkuat semangat kebersamaan, dan menumbuhkan rasa kemanusiaan sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia. (M-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Abdillah M. Marzuqi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved