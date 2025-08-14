Sambut HUT ke-80 RI dengan Donor Darah

Donor darah(Dok.HO)

MEMPERINGATI Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, kegiatan donor darah bertajuk Merdeka digelar di Function Room, Lantai 7, Residence 8, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/8).

Donor darah itu menyasar para pekerja kantor di lingkungan sekitar. Kegiatan itu merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR) di bidang kesehatan dan kemanusiaan.

“Kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial dan kemanusiaan DAAZ Group, sekaligus untuk memperingati HUT ke-80 RI. Kami berkomitmen menjadikannya program rutin sebagai kontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Komisaris PT Daaz Bara Lestari Tbk, Zainal Abidinsyah Siregar.

Kegiatan ditargetkan mampu menghimpun 200 hingga 250 kantong darah. Proses donor darah dilayani oleh tim medis dari RS Dharmais.

“Donor darah adalah langkah sederhana namun berdampak besar dalam menyelamatkan nyawa. Kami bangga dapat berperan serta dalam upaya kemanusiaan ini dan berharap semangat berbagi terus tumbuh di lingkungan kerja kami,” tambahnya.

Kegiatan itu juga sebagai ajakan kepada seluruh peserta untuk terus menjaga kesehatan, memperkuat semangat kebersamaan, dan menumbuhkan rasa kemanusiaan sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia. (M-3)