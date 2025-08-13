Rayakan HUT RI ke-80 dengan Promo Spesial BRI Diskon hingga 50 Persen

Headline
MENJELANG Agustus, hawa kemerdekaan mulai terasa di setiap penjuru negeri. Bendera merah putih berkibar gagah, lantunan lagu perjuangan menggaung, dan masyarakat bersiap menyambut perayaan bersejarah bagi bangsa.
Kini, euforia kemerdekaan tak lagi sebatas upacara atau perlombaan. Momen ini juga menjadi peluang istimewa untuk menikmati beragam promo menarik dari merchant favorit.
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, BRI menghadirkan Promo Spesial BRI diskon hingga 50%. Inilah saatnya kamu benar-benar merdeka dalam berbelanja karena berbagai penawaran menarik seperti diskon besar, cashback langsung, dan harga spesial siap kamu nikmati di ratusan merchant pilihan.
Mulai dari kuliner, belanja kebutuhan harian, hingga lifestyle, semua ada!
Tidak perlu menunggu tanggal merah untuk mulai berburu promo. Program ini sudah berlangsung dan akan terus hadir hingga 31 Agustus 2025.
Pastikan kamu tak ketinggalan momen seru ini karena kemerdekaan tahun ini bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang bijak belanja dan cerdas memanfaatkan setiap peluang hemat!
Tahun ini, Promo Spesial BRI edisi HUT RI ke-80 menyasar berbagai kategori belanja: mulai dari Food & Beverages (F&B), Groceries, hingga kebutuhan gaya hidup lainnya.
Nikmati berbagai keuntungan menarik dengan menggunakan Debit BRI, Kartu Kredit BRI, atau QRIS BRImo. Inilah saatnya kamu merdeka belanja tanpa khawatir dompet jebol!
Bagi para pecinta kuliner, inilah waktu terbaik untuk menikmati makanan favorit dengan harga lebih hemat di restoran dan kafe pilihan yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga atau pasangan tercinta.
Nikmati promo spesial lainnya seperti J.CO, Sushi Tei, Tom Sushi, MAKO Cake & Bakery, dan Old Chang Kee juga turut memeriahkan dengan penawaran menarik.
Momen kebersamaan saat menikmati makanan favorit kini jadi makin berkesan tanpa harus khawatir soal harga. Dengan berbagai diskon dari BRI, kamu bisa ajak orang terkasih untuk kulineran seru sambil tetap hemat.
Dari makan siang bareng keluarga hingga dinner romantis bersama pasangan, semua bisa jadi lebih menyenangkan di bulan kemerdekaan ini. Jadi, yuk manfaatkan promo spesial ini dan jadikan Agustus sebagai bulan kuliner merdeka!
Momen kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan, tapi juga kesempatan cerdas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan lebih hemat.
Selama Agustus ini, BRI menghadirkan berbagai promo belanja yang sayang untuk dilewatkan khususnya bagi kamu yang ingin berhemat saat memenuhi stok bulanan rumah.
Dengan deretan promo ini, belanja kebutuhan pokok jadi lebih ringan dan efisien. Jadi, jangan lewatkan kesempatan merdeka belanja hemat bersama BRI di momen HUT RI ke-80 ini!
Selain makanan dan kebutuhan rumah, Promo HUT juga bisa memenuhi gaya hidup dan mobilitas:
Jangan sampai terlewat momen istimewa HUT RI ke-80 untuk menikmati beragam diskon dan cashback spesial dari BRI. Mulai dari kuliner, belanja kebutuhan sehari-hari, hingga produk gaya hidup, semuanya hadir dengan penawaran yang bikin belanja makin hemat dan menyenangkan.
Detail lengkap mengenai syarat dan ketentuan setiap promo dapat diakses di bbri.id/promohutri80
Belum memiliki Kartu Kredit BRI? Ajukan sekarang secara online melalui bbri.id/applyccbri dan rasakan kemudahan sekaligus keuntungan ekstra saat menikmati seluruh promo spesial BRI.
Sambut kemerdekaan Indonesia ke-80 dengan belanja cerdas, hemat, dan penuh manfaat bersama BRI. (Z-10)
