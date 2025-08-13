Rayakan HUT RI ke-80 dengan Promo Spesial BRI Diskon hingga 50 Persen

Promo kemerdekaan BRI.(Dok. BRI)

MENJELANG Agustus, hawa kemerdekaan mulai terasa di setiap penjuru negeri. Bendera merah putih berkibar gagah, lantunan lagu perjuangan menggaung, dan masyarakat bersiap menyambut perayaan bersejarah bagi bangsa.

Kini, euforia kemerdekaan tak lagi sebatas upacara atau perlombaan. Momen ini juga menjadi peluang istimewa untuk menikmati beragam promo menarik dari merchant favorit.

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, BRI menghadirkan Promo Spesial BRI diskon hingga 50%. Inilah saatnya kamu benar-benar merdeka dalam berbelanja karena berbagai penawaran menarik seperti diskon besar, cashback langsung, dan harga spesial siap kamu nikmati di ratusan merchant pilihan.

Mulai dari kuliner, belanja kebutuhan harian, hingga lifestyle, semua ada!

Tidak perlu menunggu tanggal merah untuk mulai berburu promo. Program ini sudah berlangsung dan akan terus hadir hingga 31 Agustus 2025.

Pastikan kamu tak ketinggalan momen seru ini karena kemerdekaan tahun ini bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang bijak belanja dan cerdas memanfaatkan setiap peluang hemat!

Meriahkan Kemerdekaan dengan Promo HUT Spesial dari BRI

Tahun ini, Promo Spesial BRI edisi HUT RI ke-80 menyasar berbagai kategori belanja: mulai dari Food & Beverages (F&B), Groceries, hingga kebutuhan gaya hidup lainnya.

Nikmati berbagai keuntungan menarik dengan menggunakan Debit BRI, Kartu Kredit BRI, atau QRIS BRImo. Inilah saatnya kamu merdeka belanja tanpa khawatir dompet jebol!

Bagi para pecinta kuliner, inilah waktu terbaik untuk menikmati makanan favorit dengan harga lebih hemat di restoran dan kafe pilihan yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga atau pasangan tercinta.

Sushi Hiro: Diskon hingga Rp200 ribu (via QRIS BRImo, Debit BRI, atau Kartu Kredit BRI) setiap Jumat-Minggu, hingga 31 Agustus 2025.

Excelso: Diskon 30% (Senin–Jumat, min. transaksi Rp300 ribu) Beli 1 Dapat 2 minuman (QRIS BRImo) Sabtu–Minggu Diskon 50% setiap tanggal 25 (hingga 31 Desember 2025)



Nikmati promo spesial lainnya seperti J.CO, Sushi Tei, Tom Sushi, MAKO Cake & Bakery, dan Old Chang Kee juga turut memeriahkan dengan penawaran menarik.

Momen kebersamaan saat menikmati makanan favorit kini jadi makin berkesan tanpa harus khawatir soal harga. Dengan berbagai diskon dari BRI, kamu bisa ajak orang terkasih untuk kulineran seru sambil tetap hemat.

Dari makan siang bareng keluarga hingga dinner romantis bersama pasangan, semua bisa jadi lebih menyenangkan di bulan kemerdekaan ini. Jadi, yuk manfaatkan promo spesial ini dan jadikan Agustus sebagai bulan kuliner merdeka!

Belanja Harian Jadi Lebih Hemat

Momen kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan, tapi juga kesempatan cerdas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan lebih hemat.

Selama Agustus ini, BRI menghadirkan berbagai promo belanja yang sayang untuk dilewatkan khususnya bagi kamu yang ingin berhemat saat memenuhi stok bulanan rumah.

Lotte Mart: Dapatkan harga spesial paket sembako senilai Rp17 ribu untuk pembelanjaan minimum Rp800 ribu dengan Kartu Kredit BRI. Ditambah lagi, tersedia kupon belanja senilai Rp 45 ribu untuk transaksi minimal Rp 500 ribu. Promo ini hanya berlaku pada 17-18 Agustus 2025, jadi pastikan kamu tandai tanggalnya!

Hari Hari Pasar Swalayan: Belanja makin untung dapatkan voucher Rp100 ribu untuk pembelanjaan minimal Rp1 juta menggunakan Debit atau Kartu Kredit BRI. Promo ini berlaku setiap Kamis hingga Minggu, cocok untuk keperluan belanja mingguan keluarga berlaku 14 Agustus hingga 7 September 2025

Foodhall & Daily Foodhall: Nikmati diskon 17% (maks. Rp170 ribu, minimal belanja Rp1 juta) khusus di tanggal 17 Agustus 2025. Satu hari saja, tapi cukup untuk melengkapi persediaan dapur selama sebulan!

Dengan deretan promo ini, belanja kebutuhan pokok jadi lebih ringan dan efisien. Jadi, jangan lewatkan kesempatan merdeka belanja hemat bersama BRI di momen HUT RI ke-80 ini!

Diskon Gaya Hidup Spesial HUT RI

Selain makanan dan kebutuhan rumah, Promo HUT juga bisa memenuhi gaya hidup dan mobilitas:

Urban Republic: Diskon hingga Rp1 juta untuk pengguna Kartu Kredit BRI, hingga 31 Agustus 2025)

Citilink : Diskon hingga Rp 800 ribu untuk pengguna Kartu Kredit BRI 11-17 Agustus 2025

Traveloka : Diskon hingga 250 ribu untuk pengguna Kartu Kredit BRI, hingga 31 Agustus 2025

Johnny Andrean: Cashback Rp80 ribu via QRIS BRImo (min. transaksi Rp250 ribu, 15-17 Agustus 2025)

Mitra10: Diskon tambahan 8% (min. belanja Rp2,5 juta dengan Debit BRI, 15-17 Agustus 2025)

Bluebird Group: Diskon 20% untuk layanan Bluebird & Silverbird, hingga 31 Agustus 2025

Lainnya: Traveloka, Indosat, MR.D.I.Y., Gino Mariani, dan lainnya juga menawarkan promo spesial besar-besaran.

Akhiri Agustus dengan Merdeka Belanja

Jangan sampai terlewat momen istimewa HUT RI ke-80 untuk menikmati beragam diskon dan cashback spesial dari BRI. Mulai dari kuliner, belanja kebutuhan sehari-hari, hingga produk gaya hidup, semuanya hadir dengan penawaran yang bikin belanja makin hemat dan menyenangkan.

Detail lengkap mengenai syarat dan ketentuan setiap promo dapat diakses di bbri.id/promohutri80

Belum memiliki Kartu Kredit BRI? Ajukan sekarang secara online melalui bbri.id/applyccbri dan rasakan kemudahan sekaligus keuntungan ekstra saat menikmati seluruh promo spesial BRI.

Sambut kemerdekaan Indonesia ke-80 dengan belanja cerdas, hemat, dan penuh manfaat bersama BRI. (Z-10)