Langkah Inklusif untuk Pendidikan Indonesia

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
HUT ke-80 Republik Indonesia menandakan pendidikan inklusif tidak sekadar gagasan tentang pendidikan bagi semua warga, tapi sebuah amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional di Tanah Air.
Setelah dua dekade amanat ini dituliskan, semua pemangku kepentingan pendidikan di negeri ini perlu bersama-sama melihat sudah seberapa jauh kemajuan layanan pendidikan inklusif telah mengakomodir kebutuhan belajar semua anak.
Memastikan kembali akses terhadap layanan pendidikan dapat dijangkau seluruh warga. Memperhatikan kualitas layanan pendidikan yang diberikan juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Karena itu, upaya mewujudkan layanan pendidikan inklusif yang bermutu perlu dilakukan bersama-sama.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia mengatakan membangun ekosistem pendidikan bagi teman disabilitas bukan hanya menyediakan tempat belajar, melainkan juga membangun dan merawat ekosistem agar teman disabilitas merasa nyaman untuk elajar dan erkreasi.
Dengan begitu sekolah dan lingkungan mampu menjawab kebutuhan beragam peserta didik, terutama anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus.
"Pendidikan bagi penyandang disabilitas bukan sekadar menyediakan akses masuk sekolah, tetapi memastikan lingkungan belajar yang mendukung partisipasi penuh dan setara bagi semua anak," kata Dante dalam acara Konferensi Pendidikan Inklusi Indonesia (KPII) 2025, Jumat (8/8).
Konferensi yang mengusung tema utama "Dua Dekade Pendidikan Inklusi di Indonesia: Pendidikan Bermutu untuk Semua,” berlangsung selama tiga hari, mulai dari 8 hingga 10 Agustus 2025, bertempat di Plaza Insan Berprestasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jl. Jenderal Sudirman No. 19, Jakarta Pusat.
Pendidikan inklusif ke depan perlu dukungan belajar (learning support), sistem pendukung pendidikan inklusi di Indonesia, kurikulum berdiferensiasi, serta pendekatan Response to Intervention (RTI) dan Individualized Education Program (IEP) sebagai fondasi intervensi berbasis kebutuhan individu.
Inklusivitas bukan sekadar perbedaan, tetapi tentang kesetaraan dan kemanusiaan. Dengan merangkul keunikan satu sama lain menjadikannya kekuatan bersama bagi Indonesia.
Untuk merumuskan arah pengembangan pendidikan inklusi ke depan regulasi saja tidak cukup. "Regulasi saja tidak cukup untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif," ujar Praktisi Pendidikan dan Psikolog Pendidikan C. Mathilda V. Bolang.
Pendidikan inklusif adalah janji negara untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya atas pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Termasuk dengan kesejahteraan guru dan pengajar.
"Kita perlu memastikan guru dan sekolah memiliki keterampilan reflektif, dukungan supervisi, serta lingkungan belajar yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan semua siswa," ungkapnya.
Konferensi Pendidikan Inklusi Indonesia 2025 diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terwujudnya ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman kebutuhan belajar anak di Indonesia. (H-1)
Sebanyak 65 anggota Paskibraka terpilih dari SMA/SMK se-Kota Ternate mengikuti diklat untuk pengibaran bendera Merah Putih
Menyambut bulan kemerdekaan, Kimaya Sudirman Yogyakarta by HARRIS menghadirkan berbagai promo spesial dan aktivitas tematik selama Agustus 2025.
Lomba tarik mobil derek HUT RI
Menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, penjualan batang pohon pinang mulai ramai.
PERAYAAN bulan kemerdekaan Indonesia ke-80 Republik Indonesia tahun ini agak berbeda.
Proyek ini juga menunjukkan cara inovasi yang etis dapat memberdayakan generasi muda dan menjembatani kesenjangan digital.
Tingkatkan kesadaran gender siswa! Pelajari cara efektif membangun pemahaman, kesetaraan, dan inklusi di lingkungan sekolah. Klik untuk tips praktis!
Diperlukan sumbang pikiran dari sejumlah pihak terkait dan masyarakat untuk merealisasikan cara yang efektif dalam menjawab tantangan tersebut.
Di tengah semangat pemerintah memajukan sumber daya manusia, isu pendidikan inklusif tampil sebagai sebuah imperatif etis dan strategis yang tak terhindarkan
LANGKAH penyempurnaan sistem penerimaan murid baru harus mampu mewujudkan peningkatan layanan pendidikan yang inklusif, demi membuka kesempatan belajar yang sama bagi setiap anak bangsa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved