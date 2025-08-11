Kunjungi Bengkulu, Wamen Fajar Kunjungi Surya Semesta Pena

Wamen Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq.(Dok. Kemendikdasmen)

WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Lebong (10/8). Di antara rangkaian kunjungannya di Bumi Raflesia itu, Wamen Fajar hadir di Yayasan Surya Semesta Pena, sebuah yayasan yang mengedepankan semangat pendidikan inklusif

"Kedatangan kami ke Lebong ini ingin melihat secara langsung kondisi pendidikan di Lebong. Selain itu, kami juga meminta dukungannya supaya program-program prioritas Kemendikdasmen bisa dilaksanakan sebaik mungkin di semua satuan pendidikan dan komunitas pendidikan di Lebong" ungkap Wamen Fajar.

Wamen Fajar menambahkan, kehadirannya di Yayasan Surya Semesta Pena (YSSP) wujud kolaborasi untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah, terutama di Lebong yang jauh dari Kota Bengkulu.

“Sekalipun banyak berkiprah di Jawa, Pak Husni Amriyanto selaku pembina YSSP masih mau kembali ke daerah asal untuk membangun daerahnya,” ungkap Wamen Fajar.

Pembina Yayasan Surya Semesta Pena, Husni Amriyanto mengatakan, secara resmi yayasan ini berdiri pada tahun 2021.

"YSSP merupakan Yayasan Literasi Inklusif dengan komitmen menjadikan literasi sebagai fondasi utama. Visinya jelas, yaitu ingin menjadi pusat studi berbasis literasi yang inklusif di Indonesia" kata Husni.

Ia menambahkan, melalui Rumah Baca Pena, YSSP menginisiasi kegiatan “Belajaria” yang menekankan penguatan karakter dan literasi dasar (baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, serta budaya dan kewargaan) bagi anak-anak usia 3-17 tahun.

"Dengan semangat kolaborasi, harapannya kegiatan yang dilaksanakan, baik melalui pendampingan maupun pelayanan informasi, mampu meningkatkan kapasitas maupun kualitas sumber daya manusia di Indonesia" pungkas Husni.

Selain ke YSSP, Wamen Fajar juga menjadi pembicara pada kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, meninjau fasilitas pendidikan di SD Negeri 79 dan SMK 6 Muhammadiyah dan meletakkan batu pertama pembangunan TK ABA Katenong, Lebong, Bengkulu. (H-3)