Kemendikdasmen Enggan Tanggapi Menkeu Terkait Kecilnya Gaji Guru dan Dosen

MENYOAL pernyataan Menteri Keuangan terkait pendapatan guru dan dosen di Indonesia yang kecil, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, mengatakan bahwa pernyataan itu kurang tepat jika harus dia tanggapi.

“Ini pernyataan Bu Menkeu. Saya kurang pas kalau menanggapi,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (8/8).

Perlu diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan bahwa di Indonesia sering dikatakan bahwa menjadi seorang dosen dan guru tidak dihargai.

“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar,” ungkapnya di acara KSTI kemarin.

Lebih lanjut, menurutnya, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya untuk memenuhi hal tersebut.

“Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?,” tegas Sri Mulyani. (Des/I-1)