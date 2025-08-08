Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Kemendikdasmen Enggan Tanggapi Menkeu Terkait Kecilnya Gaji Guru dan Dosen

Despian Nurhidayat
08/8/2025 19:07
Kemendikdasmen Enggan Tanggapi Menkeu Terkait Kecilnya Gaji Guru dan Dosen
Menkeu Sri Mulyani.(Dok. MI)

MENYOAL pernyataan Menteri Keuangan terkait pendapatan guru dan dosen di Indonesia yang kecil, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, mengatakan bahwa pernyataan itu kurang tepat jika harus dia tanggapi. 

“Ini pernyataan Bu Menkeu. Saya kurang pas kalau menanggapi,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (8/8). 

Perlu diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan bahwa di Indonesia sering dikatakan bahwa menjadi seorang dosen dan guru tidak dihargai. 

Baca juga : Kemendikdasmen Luncurkan Uji Terap Penyelenggaraan PJJ Jenjang Pendidikan Menengah

“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar,” ungkapnya di acara KSTI kemarin. 

Lebih lanjut, menurutnya, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya untuk memenuhi hal tersebut. 

“Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?,” tegas Sri Mulyani. (Des/I-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved