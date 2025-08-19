Mendikdasmen Enggan Komentari Anggaran Pendidikan yang Tergerus MBG

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PENETAPAN anggaran pendidikan pada RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun juga mencakup biaya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 44,2% dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk menjalankan program yang ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia itu.
Mengetahui hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, enggan berkomentar dan menyatakan bahwa persoalan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut ke depannya.
"Soal anggaran nanti saja ya. Masih dalam pembahasan lagi," ucapnya usai peresmikan Program Gerakan Numerasi di SDN Meruya Selatan 04, Jakarta Barat, Selasa (19/8).
Perlu diketahui, dari anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hanya mendapat alokasi Rp33,5 triliun atau sekitar 4,6% saja dari 20% APBN 2025 untuk pendidikan. Hal ini tampak kontras dengan anggaran MBG, yang semestinya tidak boleh mengambil dari anggaran pendidikan. Ini mengingat anggaran MBG tidak secara langsung atau eksplisit diperintahkan oleh konstitusi, berbeda dengan anggaran pendidikan dan hak warga negara mendapat pendidikan yang disebut eskplisit dalam pasal 31 ayat 1-5 UUD 1945. (M-2)
MBG menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.
Brasil memerlukan 11 tahun untuk memberikan makan bergizi gratis kepada 40 juta penerima manfaat setiap hari.
Hingga saat ini, sebanyak 6.435 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG, mulai dari pemasok bahan baku seperti petani, nelayan, peternak, hingga pedagang pasardi tiap daerah.
KETUA MPR RI Ahmad Muzani menyinggung soal program makan bergizi gratis (MBG) yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu memiliki kesempatan belajar yang setara.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara Askrindo dan IFG dalam mendukung program TJSL terintegrasi.
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Program Guru Transformasional dirancang untuk memberdayakan guru agar mampu menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan siswa masa kini.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
