Rayakan HUT ke-80 RI Tahun dengan Acara yang Meriah di Seluruh Indonesia

Ilustrasi(Blitarkota)

PERINGATAN Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2025 menjadi momentum bersejarah yang dirayakan dengan penuh semangat di seluruh penjuru negeri. Mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, berbagai kegiatan digelar untuk membangkitkan rasa cinta Tanah Air dan mempererat kebersamaan antarwarga.

Sejumlah acara menarik telah disiapkan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berikut beberapa kegiatan utama yang menyemarakkan perayaan HUT RI tahun ini:

Upacara Kenegaraan dan Pesta Rakyat di Jakarta

Seperti tradisi tahunan, puncak peringatan kemerdekaan digelar melalui Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan secara langsung memimpin upacara itu pada pagi hari tanggal 17 Agustus 2025. Masyarakat yang ingin hadir bisa mendaftar melalui situs resmi Pandang Istana.

Tak hanya upacara formal, Istana Negara juga menggelar pesta rakyat yang terbuka untuk umum. Menariknya, sajian kuliner yang tersedia dalam acara ini disiapkan oleh para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan Istana dan Monas. Ini menjadi bentuk nyata keterlibatan rakyat dalam kemeriahan HUT RI.

Karnaval Kemerdekaan dan Hiburan di Monas

Kemeriahan perayaan juga akan tampak dalam Karnaval Kemerdekaan yang dijadwalkan melintasi area Monas, Jalan Thamrin, hingga Sudirman. Karnaval ini menghadirkan mobil hias dari berbagai instansi seperti kementerian, TNI, Polri, BUMN, dan organisasi masyarakat. Sementara itu, kawasan Monas akan menjadi pusat hiburan rakyat, lengkap dengan konser musik, pertunjukan seni, dan bazar kuliner dari berbagai daerah.

Lomba Tradisional Meriahkan Lingkungan Warga

Di berbagai daerah, lomba-lomba khas Agustusan kembali digelar untuk memeriahkan suasana. Di Blitar, misalnya, Wali Kota Syauqul Muhibbin mengajak warga ikut serta dalam lomba seperti balap karung, egrang, dan balap tampah yang digelar bersamaan dengan kegiatan Car Free Day (CFD Blitar Gemas).

Bakti Sosial di Cilacap: Merayakan Sambil Berbagi

Pemerintah Kabupaten Cilacap mengadakan kegiatan bakti sosial di Kecamatan Kroya dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI. Acara ini mencakup pelayanan kesehatan gratis, donor darah massal, dan penyaluran bantuan bagi pelaku UMKM. Lebih dari sekadar perayaan, kegiatan ini menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Malam Tirakatan dan Doa Bersama

Pada malam 16 Agustus, berbagai daerah turut menggelar acara tirakatan dengan suasana yang khidmat. Doa bersama, sambutan tokoh masyarakat, hingga pawai obor menjadi bagian dari refleksi kolektif atas perjuangan para pahlawan. Tradisi ini tetap hidup sebagai pengingat akan makna kemerdekaan yang sesungguhnya.

Melalui rangkaian acara yang sarat makna dan semangat persatuan ini, masyarakat Indonesia diajak untuk tidak sekadar merayakan, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai perjuangan, kebersamaan, dan harapan akan masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan maju. (setneg/Blitarkota/cilacapkab/Z-2)