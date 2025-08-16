4 Rekor MURI Paling Unik dalam Sejarah HUT RI

Ilustrasi(setneg)

PERINGATAN Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia berlangsung meriah di berbagai daerah. Tak hanya upacara, berbagai aksi unik turut memeriahkan hari kemerdekaan.

Beberapa perayaan HUT RI di tahun-tahun tertentu, berhasil mencatatkan prestasi dan mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

4 Rekor Muri

Berikut empat rekor MURI paling menarik yang tercatat dalam sejarah HUT RI:

1. Upacara Kemerdekaan di Tambang Bawah Tanah (2014)

Berlokasi ekstrem tak menghalangi semangat nasionalisme. PT Freeport Indonesia membuat sejarah dengan menyelenggarakan upacara HUT RI di lokasi tambang bawah tanah di Mimika, Papua. Aksi ini tercatat sebagai Upacara Kemerdekaan di Lokasi Tambang Terdalam yang pernah ada.

2. Upacara HUT RI oleh Paskibra Terbanyak (2017)

Pulau perbatasan Sebatik di Kalimantan Utara menjadi saksi upacara besar pada 17 Agustus 2017. Upacara digelar serentak di lima titik berbeda di wilayah perbatasan.

Sebanyak 1.478 anggota paskibra dari berbagai latar belakang ikut serta. Mereka mengibarkan bendera merah putih di total 79 tiang yang tersebar. Peserta berasal dari berbagai elemen masyarakat Upacara ini tercatat sebagai “Pengibaran oleh Paskibra Terbanyak” oleh MURI.

3. Upacara 17 Agustus Daring dengan Peserta Terbanyak (2020)

Tahun 2020, pandemi Covid-19 membatasi perayaan kemerdekaan secara langsung. Namun, hal itu tak mengurangi semangat nasionalisme masyarakat Indonesia.

Upacara HUT ke-75 RI digelar terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Hanya enam pejabat negara hadir secara fisik, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pertama kalinya, masyarakat diajak mengikuti upacara secara daring. Sekretariat Presiden menyediakan 17.845 kuota Zoom untuk peserta virtual dari seluruh Indonesia.

Puluhan putra-putri pilihan bertugas memandu jalannya upacara secara virtual. Acara ini berhasil mencatat rekor "Peserta Terbanyak Upacara Daring".

4. Peta Indonesia Terbesar dari Tumpeng (2020)

SMAN 1 Cibadak mencetak rekor unik saat merayakan HUT RI ke-75. Perayaan ini sekaligus memperingati ulang tahun sekolah yang ke-55. Sebanyak 1.001 tumpeng ditata membentuk peta Indonesia dengan ukuran 24,3 x 11,2 meter. Peta raksasa itu menjadi simbol semangat persatuan dalam keberagaman.

Tumpeng kemudian dibagikan kepada anak yatim dan kaum duafa. Kegiatan ini menjadi aksi sosial sekaligus bentuk solidaritas di tengah pandemi.

Dari dunia maya hingga pelosok negeri, semangat kemerdekaan hadir dengan cara yang unik. Rekor-rekor ini jadi bukti, cinta Tanah Air bisa diwujudkan di mana saja. (Rekor Muri/ muri/Z-2)