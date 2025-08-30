Program Aksi Sehat Bangun Bersama Hadir di Nagekeo, NTT(Antara)

PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG) kembali melanjutkan program Aksi Sehat Bangun Bersama yang digelar di 80 desa wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) dari Aceh hingga Papua. Kegiatan ini bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-80 RI yang berlangsung sepanjang Agustus 2025.

Setelah peluncuran perdana di Sabang, Aceh, rangkaian program kini menyapa warga Dusun Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan ini, TBIG menyelenggarakan edukasi pola hidup sehat, penyuluhan pentingnya cuci tangan dengan sabun, serta penyaluran paket sembako kepada masyarakat setempat.

Chief of Business Support Officer TBIG, Lie Si An, menjelaskan bahwa pilar kesehatan dalam program CSR TBIG berfokus pada edukasi kesehatan, konsumsi dan sanitasi bersih, serta bantuan kebutuhan pokok. “Hingga akhir tahun, kami menargetkan lebih dari 500 kegiatan serupa di seluruh Indonesia,” ujar Lie.

Presiden Direktur TBIG, Herman Setya Budi, menambahkan bahwa tahun ini saja program pilar kesehatan ditargetkan menjangkau lebih dari 220 ribu penerima manfaat. Menurutnya, seluruh program CSR TBIG dijalankan berdasarkan prinsip ESG, mendukung pencapaian SDGs, dan merujuk pada standar ISO 26000.

Kegiatan di Nagekeo resmi dibuka oleh Wakil Bupati Gonzalo Gratianus Muga Sada bersama Head of CSR TBIG Fahmi S Alatas dan CEO Filantra Asep Nurdin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kontribusi TBIG dalam mendukung sektor kesehatan, sanitasi, serta akses air bersih yang masih menjadi tantangan utama di wilayah tersebut.

Kepala Desa Waekokak, Yohanis Samparaja, turut menyampaikan terima kasih atas kepedulian TBIG. Sebanyak 100 warga desa menerima paket sembako disertai penyuluhan kesehatan. Warga pun menyambut gembira program ini. “Terima kasih kepada TBIG, kami jadi lebih termotivasi untuk hidup sehat ke depan,” ujar Basius Loui, salah satu penerima manfaat.

Melalui program Aksi Sehat Bangun Bersama, TBIG berkomitmen memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T, sejalan dengan semangat Bersama untuk Indonesia.