BI Apresiasi Distribusi Uang Layak Edar Sampai ke Daerah 3T

Bank Indonesia mengapresiasi kinerja PT Pos Indonesia, Pegadaian, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam mengedarkan uang layak edar hingga ke pelosok negeri. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian acara Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (Ferbi) 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (16/8).
Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Budi Sudaryono, mengakui pihaknya tidak mungkin bekerja sendiri dalam memastikan ketersediaan uang tunai di seluruh Tanah Air. Oleh karena itu, sinergi dengan mitra seperti Pos Indonesia, Pegadaian, dan BPR menjadi krusial.
"Kami menyadari bahwa Bank Indonesia dalam melaksanakan mandate mengedarkan uang tidak mungkin berjalan sendiri sehingga kita butuh mitra-mitra strategis supaya uang bisa sampai kepada masyarakat, ke seluruh pelosok. Kami memandang PT Pos, Pegadaian, dan BPR sangat strategis menjadi mitra," ujar Budi.
Kerja sama antara BI dan Pos Indonesia telah dimulai dengan proyek percontohan di Kalimantan Selatan. Program ini akan dievaluasi setelah empat bulan sebelum diperluas ke daerah lain.
Pelaksana Tugas Direktur Utama Pos Indonesia, Endy Abdurrahman, menyambut apresiasi BI sebagai wujud kepercayaan terhadap jaringan layanan Pos Indonesia. Sejauh ini, jaringan layanan Pos mencapai lebih dari 4.500 titik, termasuk di wilayah terdepan, tertinggal, dan terpencil.
"Kami berterima kasih atas kepercayaan ini. Pos Indonesia berkomitmen mendukung BI agar masyarakat, terutama di daerah yang belum terjangkau digitalisasi, tetap mendapatkan akses terhadap uang layak edar," kata Endy.
Senada dengan Endy, Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, menekankan kolaborasi ini sejalan dengan lini bisnis perusahaan yang menjadi kepanjangan tangan berbagai lembaga, termasuk Bank Indonesia.
"Banyak masyarakat di luar perkotaan masih membutuhkan uang tunai. Dengan 4.500 titik layanan, Pos Indonesia bisa membantu BI menjamin masyarakat mudah memperoleh uang layak edar," kata Haris.
Ferbi 2025 digelar pada 15-17 Agustus dengan mengusung tema Sinergi Erat Menjaga Rupiah Berdaulat. Selain pemberian apresiasi, festival ini menampilkan pameran, lomba mural, talkshow, hingga layanan penukaran uang logam bagi masyarakat. (E-3)
