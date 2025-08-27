Penembakan WNI di Perbatasan Dili, Kemlu RI Minta Klarifikasi Pemerintah Timor Leste

Headline
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) RI meminta klarifikasi kepada pemerintah Timor Leste terkait insiden penembakan WNI di kawasan perbatasan. Peristiwa itu terjadi pada Senin (25/8) di wilayah Patok 36, Dusun Nino, Desa Imbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT.
Dalam kejadian tersebut, seorang warga bernama Paulus Kaet Oki dilaporkan tertembak saat terjadi ketegangan antara penduduk lokal dan Polisi Perbatasan Timor Leste (UPF) terkait pemasangan patok lahan yang disengketakan. Sengketa ini mencakup area seluas 12,56 hektare yang berada di sekitar garis batas.
Juru bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Mulachela, menegaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili langsung bergerak menangani insiden tersebut.
“KBRI Dili juga sudah langsung meminta klarifikasi pada Kemlu Timor Leste tentang hal tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (27/8).
Nabyl menambahkan, korban penembakan sudah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit setempat. Selain itu, Dubes RI untuk Timor Leste juga meninjau lokasi kejadian sekaligus melakukan koordinasi dengan otoritas terkait di lapangan. KBRI telah membawa korban ke rumah sakit untuk ditangani.
Kemenlu RI menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan situasi di perbatasan dan berkomunikasi dengan pemerintah Timor Leste untuk memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia.
"Dubes RI di Dili juga sudah mengunjungi lokasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai peristiwa tersebut,” imbuh Vahd Nabyl. (H-3)
