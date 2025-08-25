Ketua DPD RI Dedikasikan Anugerah Tanda Kehormatan untuk Lembaga dan Semua Anggota

Headline
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menjadi salah satu penerima Bintang Republik Indonesia Utama yang dianugerahkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/8), dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI.
Sultan menerima penghargaan tersebut bersama Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR Ahmad Mudzani. Sebagai ketua lembaga negara termuda asal Pino, Bengkulu Selatan, Sultan dinilai berjasa luar biasa dalam bidang politik dan kepemudaan melalui advokasi pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi daerah, serta kontribusinya di lembaga legislatif.
Perannya turut mendorong partisipasi generasi muda dalam politik sekaligus memperkuat pembangunan daerah dalam kerangka nasional.
“Alhamdulillah, hari ini kami diberikan penghargaan atau tanda kehormatan oleh negara berupa Bintang Republik Indonesia Utama. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Sultan dalam keterangan resminya.
Sultan menegaskan, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan negara dan pemerintah terhadap eksistensi DPD RI sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. “Kami dedikasikan Bintang Republik Indonesia Utama ini untuk lembaga dan seluruh anggota DPD RI. Tentunya penghargaan ini menjadi tanggung jawab moral bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa,” imbuh mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Lebih lanjut, Sultan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran DPD RI, meningkatkan kinerja legislasi, serta aktif melakukan pendampingan dan advokasi terhadap persoalan masyarakat. Para senator juga intens memberikan pendidikan politik bagi generasi muda di daerah.
“DPD RI secara kelembagaan akan terus mendukung dan mengawal program-program prioritas pemerintah saat ini, sekaligus aktif menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah,” tutup Sultan. (H-1)
