HUT ke-80 RI sebagai Momentum Refleksi Tujuan Bernegara Sesuai UUD 1945

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERAYAAN Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80 tahun 2025 memiliki makna penting bagi perjalanan dan tujuan bernegara Republic Indonesia sebagai sebuah Negara bangsa. Menurutnya, tema HUT ke-80 RI, 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju' mengandung pesan tersirat yang syarat makna dalam tujuan kita bernegara.
"Usia ke 80 tahun tidak hanya memiliki arti penting dan unik secara simbolik, namun menyimpan semangat politik kebangsaan yang luhur dan kuat dari pemimpin Nasional saat ini. Kita patut bersyukur, Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan politik untuk menempatkan kembali arah dan tujuan kita bernegara sesuai dengan nafas konstitusi dan pembukaan UUD 1945," ujar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin saat menghadiri peringatan HUT RI ke-80 di Istana Negara, Jakarta.
Presiden Prabowo, kata Sultan, melalui beberapa pidato kenegaraan dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional terbukti bahwa yang disampaikan sesuai dengan nafas pasal 33 UUD 1945. Presiden Prabowo memberikan atensi serius pada persoalan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi mineral hingga konsolidasi aset BUMN melalui Danantara, pemberdayaan Koperasi, peningkatan sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
"Semangat memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan ekonomi dan SDM unggul pemerintah, kemudian diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas oleh presiden. Di samping itu, presiden juga aktif berpartisipasi dalam mendukung upaya mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia dengan kemampuan diplomatik Presiden yang apik dan efektif," tegasnya.
Secara umum, lanjut Sultan, sejak awal pihaknya menilai Presiden Prabowo yang merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus selalu berupaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan memperkuat sistem pertahanan nasional, ketahanan pangan hingga penguatan sistem persenjataan, dan kesejahteraan prajurit TNI.
"Oleh karena itu, kami berharap agar niat baik Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita mendapatkan dukungan penuh dari semua elemen bangsa. DPD RI dalam hal ini memiliki sikap yang jelas Dan tegas mendukung, mengawal dan secara proporsional memberikan evaluasi setiap program pemerintah di daerah," tutupnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi momentum bagi rakyat untuk mengingat kembali pentingnya hidup bergotong-royong.
Di Istana Merdeka, saat ditemui selepas upacara penurunan bendera, dia menyebut membangun bangsa hanya dapat dilakukan dengan semangat gotong-royong, tanpa ada membeda-bedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya.
"Ya, Indonesia bisa lebih baik, sejahtera, rakyatnya bahagia, rakyat bisa menikmati kehidupan selayaknya, bisa gotong-royong, bangun bangsa dan negara, dan dengan momentum 80 tahun, Indonesia merdeka. Ayo kita dengan gotong royong membangun Indonesia bersama," kata dia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu. (Ant/H-1)
Ribuan peserta yang tumpah ruah di lapangan tempat acara melihat detik-detik orang nomor satu di Kodam 1/BB itu kalah lomba bakiak.
Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.
Meskipun dilaksanakan dengan cara berendam di laut hingga ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa, namun upacara yang diikuti warga nelayan dan pelajar dimulai pukul 08.00 WIB.
Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga sektor utama yang menjadi kekuatan di Kota Cirebon yaitu perdagangan, transportasi, pergudangan, serta industri pengolahan.
Mengusung tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju', Amsakar mengajak masyarakat Batam menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat tekad dalam membangun daerah.
Tahun ini juga istimewa karena adanya Remisi Dasawarsa. Di mana, 2.779 warga binaan menerima RD dan PMP RD I, sedangkan 17 orang langsung bebas dengan RD II.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved