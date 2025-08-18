Meriahkan HUT ke-80 RI, Pertamina Patra Niaga Gelar Acara di 53 SPBU

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PT Pertamina Patra Niaga merayakan HUT ke-80 RI dengan menggelar Program Sapa Pelanggan di SPBU Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Minggu (18/8). Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga, Sudung Situmorang, mengatakan kegiatan ini menjadi wujud berbagi energi kemerdekaan bersama konsumen, komunitas, hingga para veteran. Hadir pula Direktur Utama Mars Ega Legowo Putra beserta jajaran direksi perusahaan.
Acara diikuti berbagai kalangan, mulai dari pengemudi ojek daring, komunitas otomotif roda dua dan roda empat, hingga atlet difabel. Program ini juga digelar serentak di 53 SPBU di seluruh Indonesia.
Sudung menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus tercermin dalam pelayanan terbaik untuk masyarakat. “Pertamina Patra Niaga sejatinya hadir untuk melayani masyarakat, sehingga kualitas layanan menjadi prioritas utama kami,” ujarnya.
Senada, Mars Ega menekankan peran Pertamina Patra Niaga sebagai garda terdepan Pertamina Group yang selalu dekat dengan masyarakat. Ia menyebut, perayaan bersama konsumen dan Legiun Veteran Republik Indonesia merupakan bentuk rasa syukur atas kemerdekaan bangsa.
“Tanpa pelanggan, Pertamina tidak ada artinya. Karena itu, program dan promo spesial dari Sabang sampai Merauke adalah bentuk penghargaan kami kepada masyarakat,” katanya.
Dalam rangkaian acara, perusahaan juga menyerahkan santunan kepada anak yatim, sahabat difabel, serta veteran RI sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka. Selain itu, paket sembako berupa beras, minyak goreng, gula, dan tepung turut disalurkan untuk warga sekitar.
Suasana peringatan semakin meriah dengan lomba khas 17-an seperti pembacaan teks proklamasi, tarik benang, hingga parade kendaraan bernuansa kemerdekaan. (Ant/E-3)
Memasuki awal Agustus 2025, harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Pertamina, Shell, Vivo, dan BP tercatat mengalami penurunan.
Kesepakatan bersama ini tidak hanya merupakan upaya penegakan hukum, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen agar memperoleh BBM dan gas bumi sesuai haknya.
Pemilik Sefas Group kian menjadi sorotan publik setelah membeli seluruh SPBU Shell di Indonesia.
Pengamat energi sekaligus Founder Pri Agung Rakhmanto menyebut bisnis ritel tasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih prospektif di dalam negeri.
SHELL Indonesia resmi mengalihkan kepemilikan seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Indonesia ke perusahaan gabungan (joint venture) baru antara Citadel dan Sefas.
Ribuan peserta yang tumpah ruah di lapangan tempat acara melihat detik-detik orang nomor satu di Kodam 1/BB itu kalah lomba bakiak.
Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.
Meskipun dilaksanakan dengan cara berendam di laut hingga ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa, namun upacara yang diikuti warga nelayan dan pelajar dimulai pukul 08.00 WIB.
Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga sektor utama yang menjadi kekuatan di Kota Cirebon yaitu perdagangan, transportasi, pergudangan, serta industri pengolahan.
Mengusung tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju', Amsakar mengajak masyarakat Batam menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat tekad dalam membangun daerah.
