Meriahkan HUT ke-80 RI, Pertamina Patra Niaga Gelar Acara di 53 SPBU

PT Pertamina Patra Niaga merayakan HUT ke-80 RI dengan menggelar Program Sapa Pelanggan di SPBU Fatmawati, Jakarta Selatan.(Pertamina)

PT Pertamina Patra Niaga merayakan HUT ke-80 RI dengan menggelar Program Sapa Pelanggan di SPBU Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Minggu (18/8). Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga, Sudung Situmorang, mengatakan kegiatan ini menjadi wujud berbagi energi kemerdekaan bersama konsumen, komunitas, hingga para veteran. Hadir pula Direktur Utama Mars Ega Legowo Putra beserta jajaran direksi perusahaan.

Acara diikuti berbagai kalangan, mulai dari pengemudi ojek daring, komunitas otomotif roda dua dan roda empat, hingga atlet difabel. Program ini juga digelar serentak di 53 SPBU di seluruh Indonesia.

Sudung menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus tercermin dalam pelayanan terbaik untuk masyarakat. “Pertamina Patra Niaga sejatinya hadir untuk melayani masyarakat, sehingga kualitas layanan menjadi prioritas utama kami,” ujarnya.

Senada, Mars Ega menekankan peran Pertamina Patra Niaga sebagai garda terdepan Pertamina Group yang selalu dekat dengan masyarakat. Ia menyebut, perayaan bersama konsumen dan Legiun Veteran Republik Indonesia merupakan bentuk rasa syukur atas kemerdekaan bangsa.

“Tanpa pelanggan, Pertamina tidak ada artinya. Karena itu, program dan promo spesial dari Sabang sampai Merauke adalah bentuk penghargaan kami kepada masyarakat,” katanya.

Dalam rangkaian acara, perusahaan juga menyerahkan santunan kepada anak yatim, sahabat difabel, serta veteran RI sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka. Selain itu, paket sembako berupa beras, minyak goreng, gula, dan tepung turut disalurkan untuk warga sekitar.

Suasana peringatan semakin meriah dengan lomba khas 17-an seperti pembacaan teks proklamasi, tarik benang, hingga parade kendaraan bernuansa kemerdekaan. (Ant/E-3)