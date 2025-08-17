Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Putri Anisa Yuliani
17/8/2025 22:29
Semarakkan HUT RI, Pangdam 1 Bukit Barisan Berbaur Bersama Jajaran Ikuti Lomba
Lomba bakiak di Makodam 1 Bukit Barisan.(Dok istimewa )

KESERUAN menggema di halaman Markas Kodam (Makodam) I/Bukit Barisan saat Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen Rio Firdianto dikalahkan dalam lomba bakiak oleh prajurit Kodam 1/BB dalam rangkaian lomba perayaan HUT ke-80 RI, Minggu (17/8).

Ribuan peserta yang tumpah ruah di lapangan tempat acara melihat detik-detik orang nomor satu di Kodam 1/BB itu kalah lomba bakiak.

Tim yang dikomandoi Mayjen Rio Sempat unggul lebih dulu saat pluit start dibunyikan namun dengan semangat juang 45, tim lain dari prajurit Kodam 1/BB menyalip dari sebelah kanan Tim Pangdam 1/BB hingga akhirnya memenangkan perlombaan setelah hanya beda tipis menepi di garis akhir.

Sontak gelak tawa terlihat saat di garis finish usai Tim Pangdam 1/BB kalah. Rio mengakui kekalahan timnya dan memberikan selamat kepada tim prajurit Kodam 1/BB yang memenangkan lomba.

"Kurang cepat dikit, padahal kita sudah tancap gas, saya ucapkan selamat kepada anggota yang menang, luar biasa semangatnya," ujarnya dalam keterangannya.

Mayjen Rio Firdianto mengatakan kegiatan Lomba HUT ke-80 RI begitu terasa beda. Gelak tawa dan tepuk tangan pecah, dan kekeluargaan begitu terasa.

"Alhamdulillah lombanya seru, kekeluargaannya lebih terasa," pungkasnya.

Kemeriahan semakin lengkap dengan sajian 4.800 porsi makanan gratis, mulai dari bakso, sate padang, mie balap, hingga kopi panas yang langsung diserbu pengunjung.

Di penghujung acara, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution hadir menyapa anak-anak disabilitas yang ikut memeriahkan lomba, dan membagikan hadiah kepada para pemenang. 

"Semangat terus ya," ujar Bobby kepada salah seorang anak penyandang disabilitas. (E-4)



Editor : Putri yuliani
