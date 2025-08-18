HUT ke-80 RI, Presiden Prabowo dan Mendagri Apresiasi Partisipasi Masyarakat Perbatasan

Upacara peringatan HUT ke-80 RI di perbatasan negara.(Dok Kemendagri)

BADAN Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali melaksanakan upacara HUT ke-80 RI serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan negara pada Minggu (17/8).

Pada perbatasan negara wilayah PLBN Napan, pelaksanaan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dalam Rangka HUT ke-80 RI, dipusatkan di Kantor Camat Bikomi Utara, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Irjen Edfrie R Maith menjadi Inspektur Upacara di tempat tersebut. Hadir sebagai komandan upacara yakni Komandan Pos Napan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas-Pamtas) Republik Indonesia (RI)-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), Letnan II Arhanud Sulistyo. Sedangkan Anggota DPRD Provinsi NTT, Kasimirus membacakan naskah proklamasi kemerdekaan yang diiringi bunyi sirine selama 1 menit.

Baca juga : HUT ke-80 RI di Kaltim: Upacara, Remisi Napi, hingga Konser Musik di Samarinda

Dalam amanat upacara, Deputi Maith menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP RI. Salah satu makna pesan yang dibacakan adalah, Mendagri Tito memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat di perbatasan negara.

"Atas nama pemerintah, selaku Kepala BNPP bersama Bapak Presiden Prabowo memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat perbatasan, yang turut yang turut hadir secara serentak pada upacara HUT ke-80 RI di 15 PLBN," ujar Maith, melalui keterangannya, Senin (18/8).

"Kehadiran saudara/saudari merupakan komitmen untuk menjaga kedaulatan, merawat perbatasan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Maith.

Baca juga : Pemkab Tasikmalaya Beri Kado Pembebasan Denda PBB di HUT ke-80 RI

Adapun siswa-siswi SMK Suarna Wisata terpilih menjadi Paskibraka dalam upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Bikomi Utara ini. Mereka adalah Martinus Sasi, Yeremias Kefi, Ronaldus Oki, Herimias Metan, Yohanes Martino Kefi dan Agustinus Saunoah, Ignasius B.N. Falo, Epifania D.S. Fallo, Kristoforus M.T.R. Eko, Fransiska Boymau, Maria Yolanda Talan, Krisantus Karlin Nope dan Ermalinda Bani.

Upacara bendera ini merupakan puncak dari rangkaian kemeriahan di perbatasan negara wilayah Bikomi Utara, yang berbatasan dengan Timor Leste. Dalam upacara itu juga dimeriahkan atraksi Pramuka Gugus Depan SMA Bikomi Utara.

Sebelumnya, masyarakat di Bikomi Utara telah melaksanakan berbagai seremoni, seperti lomba jalan sehat pelajar berbagai tingkatan, lomba bola voli, dan berbagai macam pelaksanaan lomba rakyat kreatif dan unik lainnya. Perlombaan rakyat menyambut HUT ke-80 RI juga masih akan berlangsung meriah di Bikomi Utara hingga sepekan ke depan.

Sebagai informasi, BNPP melaksanakan upacara HUT ke-80 RI secara serentak dari 15 PLBN yang ada di perbatasan Indonesia pada 17 Agustus 2025. (E-4)