Tiga Properti Aston di Banten Meriahkan HUT ke-80 RI dengan Rangkaian Acara dan Promo Spesial

Kemeriahan HUT ke-80 RI di Jaringan Hotel Aston Banten.(Dok. Aston)

Dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI pada Minggu (17/8) tiga hotel Aston di Banten, Aston Anyer Beach Hotel, Aston Cilegon Boutique Hotel, dan Aston Serang Hotel & Convention Center, sukses menggelar serangkaian acara dan promosi yang memupuk semangat kebersamaan dan nasionalisme di kalangan tamu, keluarga, dan karyawan.

Peringatan dimulai dengan momen patriotik yang serentak digelar pada pukul 08.00 pagi, di mana seluruh tamu diajak untuk menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" bersama staf hotel di restoran masing-masing. Momen ini menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan.

Aston Anyer Beach Hotel menyuguhkan suasana ceria dengan berbagai perlombaan anak-anak, seperti Estafet Spons Air, Lomba Goyang Bola, dan Estafet Air dalam Gelas.

Setiap perlombaan diikuti dengan antusiasme tinggi, dan para pemenang menerima hadiah menarik. Promo spesial harga kamar membuat hotel ini menjadi pilihan utama untuk liburan keluarga di tepi pantai.

Aston Cilegon Boutique Hotel menawarkan promo spesial kopi hingga akhir Agustus 2025, serta harga kamar dan menu makanan pilihan yang menarik. Kegiatan kreatif untuk anak-anak menambah keceriaan para tamu yang menginap di hotel ini.

Aston Serang Hotel & Convention Center mengadakan berbagai perlombaan seru untuk anak-anak, seperti Lomba Makan Kerupuk, Memasukkan Pensil ke dalam Botol, Balap Kelereng, dan Joget Balon. Acara ini dipenuhi dengan semangat dan keceriaan, serta hadiah-hadiah menarik yang memberikan kenangan manis bagi para keluarga.

Selain kegiatan untuk tamu, ketiga hotel ini juga mengadakan perlombaan khas 17 Agustus untuk karyawan, yang turut mempererat solidaritas dan semangat kebersamaan di antara staf hotel.

“Hari Kemerdekaan adalah momen refleksi, perayaan, dan kebersamaan. Melalui rangkaian kegiatan ini, kami tidak hanya menciptakan pengalaman yang bermakna bagi para tamu, tetapi juga memperkuat ikatan di antara tim kami. Kami bangga merayakan semangat Indonesia bersama keluarga besar hotel kami," ungkap Doddy Fathurahman, Regional General Manager Archipelago International, Area Banten.

Dengan rangkaian acara yang menyentuh hati dan promo menarik, perayaan Hari Kemerdekaan di Aston Hotels Banten menjadi pengingat akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan rasa bangga terhadap tanah air. Semangat merah putih terasa dalam setiap aktivitas dan senyuman yang tercipta sepanjang hari.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Aston Anyer: 0254 849 5060 | WhatsApp: 0851-7977-0775

Aston Cilegon: 0254 7874 000 | WhatsApp: 0851-7979-0775

Aston Serang: 021 3000 1116 | WhatsApp: 0851 7426 0775

Kunjungi juga website www.astonhotelsinternational.com dan Instagram @astonanyer, @astoncilegon, serta @astonserang untuk informasi lebih lanjut. (Z-10)