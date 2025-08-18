Mercure Bali Sanur Resort Rayakan HUT ke-80 RI dengan Pelepasan 80 Tukik ke Pantai Mertasari

Ilustrasi(Dok. Istimewa)

DALAM rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, Mercure Bali Sanur Resort mengadakan kegiatan istimewa berupa pelepasan 80 ekor tukik (anak penyu) ke laut lepas di Pantai Mertasari, Sanur.

Kegiatan ini diikuti oleh tamu hotel serta para karyawan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan konservasi satwa laut, khususnya penyu yang merupakan salah satu hewan langka dan dilindungi di Indonesia.

Pelepasan tukik ini bukan hanya simbol perayaan HUT RI ke-80, tetapi juga wujud nyata kontribusi hotel dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Para tamu hotel, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, antusias berpartisipasi langsung dengan melepaskan tukik-tukik kecil tersebut ke garis pantai, menyaksikan momen ketika bayi penyu berjuang menuju lautan bebas.

Selain sebagai bagian dari program sustainability yang dijalankan oleh Mercure Bali Sanur Resort, kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk edukasi bagi para tamu hotel mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam. (RO)