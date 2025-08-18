Rayakan HUT ke-80 RI, Pegadaian Hadirkan Promo Tabungan Emas dan Gadai Emas Spesial

Tabungan emas dan gadai emas spesial Pegadaian.(Dok. Pegadaian)

Pegadaian melalui layanan Bank Emas Pegadaian menghadirkan promo spesial dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Program bertajuk “MengEMASKan Indonesia” ini dirancang untuk membantu masyarakat meraih merdeka finansial melalui berbagai produk unggulan Pegadaian.

Promo Spesial Kemerdekaan Pegadaian

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian, Dwi Hadi Atmaka, menjelaskan bahwa promo dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital dan Pegadaian Syariah Digital. Program ini ditujukan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan produk keuangan dan investasi berbasis emas.

“Semangat kemerdekaan tidak hanya sebatas seremonial, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa merdeka dari kekhawatiran finansial. Pegadaian hadir dengan solusi nyata melalui promo kemerdekaan agar masyarakat dapat mengelola keuangan, berinvestasi, dan membangun masa depan yang lebih baik,” ujar Aat.

Kode Promo Pegadaian yang Bisa Dimanfaatkan:

EMASMERDEKA: Diskon buka rekening Tabungan Emas Pegadaian sebesar 1% (maksimal Rp50.000) dengan saldo pertama Rp100.000.

MERDEKANABUNG: Diskon top up Tabungan Emas sebesar 1% (maksimal Rp50.000) dengan minimal setoran Rp10.000.

MERDEKAGADAI: Goldback Rp10.000 hingga maksimal Rp500.000 dengan minimal gadai Tabungan Emas Rp2,5 juta.

MERDEKABAYAR: Diskon Rp2.500 untuk pembayaran dengan minimal transaksi Rp1 juta.

Seluruh promo Pegadaian kemerdekaan 2025 ini berlaku hingga 24 Agustus 2025 dan dapat digunakan untuk pembukaan rekening, menabung emas, gadai emas, maupun pembayaran tagihan.

Komitmen Pegadaian: The Leader in Gold Ecosystem

Dengan promo ini, Pegadaian ingin menjadi mitra terpercaya masyarakat dalam meraih kebebasan finansial. Hal ini sejalan dengan visinya sebagai “The Leader in Gold Ecosystem and Accelerator of Financial Inclusion” di Indonesia. (Z-10)