Pegadaian Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards 2025

Ilustrasi(Dok Pegadaian)

BANK Emas Pegadaian - PT Pegadaian kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat global. Dalam ajang bergengsi The 20th Annual Next Generation Contact Center & CX Best Practices 2025, Pegadaian berhasil meraih penghargaan sebagai Gold Winner untuk kategori Best Contact Center Operation, serta Bronze Medal untuk kategori Best Outsourcing Partnership in Asia Pacific, hasil kolaborasi strategis bersama PT Infomedia Nusantara. Digelar di Bali pada 21-25 Juli 2024 lalu, ajang internasional ini diselenggarakan oleh ContactCenterWorld.com, lembaga global ternama di bidang layanan pelanggan dan best practices contact center.

Pengakuan internasional ini semakin memperkuat posisi Pegadaian sebagai perusahaan yang unggul dalam memberikan layanan prima berbasis customer-centric. Pegadaian juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 contact center untuk standar sertifikasi manajemen mutu atau sertifikasi manajemen kualitas, yang berpedoman pada prinsip fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang lain, pendekatan proses bisnis, pendekatan berkelanjutan dan pendekatan faktual pada pembuatan keputusan.

Direktur Jaringan & Operasi PT Pegadaian, Eka Pebriansyah mengungkapkan rasa syukur dan bangganya terhadap pencapaian yang diraih oleh Pegadaian dalam segi kualitas layanan ini.

“Kami sangat bersyukur dan bangga atas apresiasi luar biasa ini. Terima kasih kepada seluruh Insan Pegadaian atas dedikasi dan kerja kerasnya, serta kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Pegadaian. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa kami berada di jalur yang tepat dalam memberikan layanan terbaik dan humanis kepada seluruh nasabah,” ujar Eka.

Sejalan dengan visi menjadi Leader in Gold Ecosystem and Accelerator of Financial Inclusion, serta misi besar Pegadaian dalam mengEMASkan Indonesia, perusahaan terus menghadirkan produk dan layanan yang relevan, mudah diakses, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Transformasi digital, penguatan kanal layanan, serta pendekatan yang berfokus pada kepuasan pelanggan menjadi kunci dalam pencapaian ini.

Pegadaian terus mengembangkan layanan contact center yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui integrasi berbagai platform seperti call center, aplikasi digital, chatbot Pevita, dan media sosial resmi perusahaan, Pegadaian menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan personal.

Penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran Pegadaian untuk terus berinovasi dan memperluas akses keuangan yang aman, inklusif, dan berbasis emas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (H-2)