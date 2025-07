KEHATI Apresiasi Industri Keuangan dan Investasi Berbasis ESG

KEHATI ESG Award 2025(MI/Abdillah M Marzuqi)

YAYASAN Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) memilih 17 perusahaan sebagai pemenang KEHATI ESG Award 2025 yang diselenggarakan di Soehanna Hall, SCBD, Jakarta, Kamis (31/7). Penghargaan tertinggi itu diperuntukkan bagi para pelaku industri keuangan, khususnya pasar modal, dalam investasi berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG).

Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI Riki Frindos mengatakan ada beberapa tantangan investasi ESG yang juga disoroti Bank Dunia dan perlu diatasi bersama, di antaranya banyak perusahaan belum wajib melaporkan data lengkap ESG. Begitu pula banyak dana/produk yang mengklaim ‘ramah lingkungan’ tapi belum memberikan bukti nyata, sehingga greenwashing menjadi isu utama.

“Sebagian investor juga ragu menunda keuntungan, terutama saat pasar volatil sehingga terkadang ESG funds relatif underperform ketimbang funds konvensional,” kata Riki.

Riki menjelaskan KEHATI ESG Award 2025 sebagai penghargaan tertinggi di bidang ESG bertujuan untuk memberikan penghargaan tertinggi di bidang ESG kepada para pelaku industri keuangan dan pasar modal terbaik yang mengintegrasikan ESG dalam proses bisnis dan investasinya. Terdapat tujuh kategori penghargaan yang diberikan dari empat sektor utama, yaitu sektor capital market, impact investment, debt and project financing, serta kategori best facilitator.

Cahaya untuk Masa Depan Bumi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi menngungkapkan upaya untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan masih menemui banyak tantangan, tak terkecuali dalam kancah industri. Prinsip ESG (yang digadang-gadang mampu menyelamatkan bumi pun terseok.

"Jadi situasi mewujudkan planet bumi yang lebih lestari saat ini mengalami sedikit tantangan, mungkin gak sedikit, cukup besar tantangannya," jelasnya saat menyampaikan sambutan.

Di dunia global, prinsip keberlanjutan seringkali dipertentangkan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Presiden AS Donald Trump justru mempromosikan penggunaan sedotan plastik. Hal itu bertentangan dengan kebijakan pemimpin AS sebelumnya, Joe Biden. Peraturan terkait proteksi lingkungan hidup seperti polusi, perubahan iklim, ataupun energi juga mengalami hambatan. Bahkan, Trump justru mempromosikan batu bara yang dianggap banyak kalangan sebagai energi 'kotor'.

Oleh sebab itu, Inarno mengajak seluruh pelaku industri dan pemangku kepentingan di Indonesia untuk menjadikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sebagai bagian dari DNA perusahaan. Ia mengapresiasi KEHATI ESG Award 2025 sebagai seberkas cahaya untuk masa depan bumi.

"Dari rekan-rekan kita, para investor, para fund manager, para bank, para startup companies, yang menyadari bahwa bisnis yang berkelanjutan, bisnis yang bertanggung jawab adalah bisnis yang memperdulikan lingkungan dan masyarakat, bahwa memberikan dampak positif kepada masyarakat, dan lingkungan adalah bagian dari membangun competitive edge dari bisnis-bisnis mereka," tegasnya. (M-3)