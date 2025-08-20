Raih Penghargaan Pemain Terbaik Liga Primer, Mohamed Salah Cetak Sejarah

Headline
MOHAMED Salah mencetak sejarah sebagai pemain pertama yang memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Pria versi Asosiasi Pesepak Bola Profesional (PFA) untuk ketiga kalinya, Selasa (19/8), setelah membawa Liverpool meraih gelar juara Liga Primer Inggris.
Penyerang asal Mesir itu mencetak 29 gol dan memberikan 18 assist untuk membawa The Reds meraih gelar juara liga utama Inggris ke-20, menyamai rekor dengan empat pertandingan tersisa musim lalu.
Salah juga meraih penghargaan tersebut pada musim 2017/18 dan 2021/22.
Pemain berusia 33 tahun itu juga meraih penghargaan Pemain Terbaik dari Asosiasi Penulis Sepak Bola dan Liga Primer Inggris dalam beberapa bulan terakhir.
Morgan Rogers dari Aston Villa memenangkan penghargaan Pemain Muda Terbaik Tahun Ini setelah musim yang gemilang ketika gelandang serang tersebut melakoni debut internasional seniornya untuk timnas Inggris.
Salah juga bergabung dalam tim terbaik Liga Primer PFA 2024/25 bersama rekan-rekan setimnya di Liverpool, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, dan Alexis Mac Allister.
Milos Kerkez, yang pindah ke Anfield dari Bournemouth pada Juni, juga terpilih, begitu pula trio Arsenal William Saliba, Gabriel Magalhaes, dan Declan Rice.
Matz Sels dan Chris Wood diakui atas penampilan gemilang mereka di Nottingham Forest, sementara striker Newcastle United yang sedang naik daun, Alexander Isak, juga masuk dalam daftar setelah finis di posisi kedua setelah Salah dalam perebutan Sepatu Emas.
Mariona Caldentey dari Arsenal memenangkan penghargaan pemain putri terbaik tahun ini setelah perannya membantu The Gunners memenangkan Liga Champions.
Gelandang Spanyol ini mencetak 19 gol di semua kompetisi, termasuk delapan gol di Liga Champions, pada musim pertamanya di Inggris.
Olivia Smith, yang baru-baru ini bergabung dengan Caldentey di Arsenal dengan rekor dunia sebesar 1 juta pound sterling memenangkan penghargaan pemain muda wanita terbaik tahun ini setelah musimnya yang gemilang di Liverpool. (AFP/Z-1)
Liverpool juga mendapat poin penuh, tapi mereka menempati peringkat keempat.
Pelatih Newcastle Howe berharap Isak tetap bertahan.
Alexander Isak yakin ia akan diizinkan meninggalkan Newcastle United jika ada klub besar yang datang untuknya dan menawarkan harga yang tepat.
Pemain muda Liverpool, Ben Doak, baru saja menandatangani kontrak lima tahun dengan The Cherries dalam kesepakatan senilai 25 juta pound.
Ben Doak meninggalkan Anfield setelah tiga tahun bersama Liverpool.
Renato Veiga diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun di Villarreal dari Chelsea.
Leon Bailey telah bergabung dengan AS Roma dari Aston Villa dimusim 2025-26 dan kesepakatan tersebut mencakup opsi pembelian.
Peluang Fulham mendatangkan Raheem Sterling terbuka lebar karena pemain berkebangsaan Inggris tersebut menjadi satu di antara pemain yang ingin dilepas Chelsea.
Ini penawaran kedua yang diajukan Newcastle United untuk mendatangkan Yoane Wissa setelah tawaran pertama sebesar 25 juta pound sterling (Rp550 miliar) ditolak Brentford.
Mathys Tel menjadi sasaran pesan-pesan kasar di media sosial setelah Spurs kalah 4-3 dari Paris Saint-Germain (PSG) melalui adu penalti setelah sempat unggul dua gol di waktu normal.
