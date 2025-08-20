Raih Penghargaan Pemain Terbaik Liga Primer, Mohamed Salah Cetak Sejarah

Penyerang Liverpool Mohamed Salah berpose dengan penghargaan Pemain Terbaik Liga Primer Inggris versi PFA.(AFP/Darren Staples)

MOHAMED Salah mencetak sejarah sebagai pemain pertama yang memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Pria versi Asosiasi Pesepak Bola Profesional (PFA) untuk ketiga kalinya, Selasa (19/8), setelah membawa Liverpool meraih gelar juara Liga Primer Inggris.

Penyerang asal Mesir itu mencetak 29 gol dan memberikan 18 assist untuk membawa The Reds meraih gelar juara liga utama Inggris ke-20, menyamai rekor dengan empat pertandingan tersisa musim lalu.

Salah juga meraih penghargaan tersebut pada musim 2017/18 dan 2021/22.

Pemain berusia 33 tahun itu juga meraih penghargaan Pemain Terbaik dari Asosiasi Penulis Sepak Bola dan Liga Primer Inggris dalam beberapa bulan terakhir.

Morgan Rogers dari Aston Villa memenangkan penghargaan Pemain Muda Terbaik Tahun Ini setelah musim yang gemilang ketika gelandang serang tersebut melakoni debut internasional seniornya untuk timnas Inggris.

Salah juga bergabung dalam tim terbaik Liga Primer PFA 2024/25 bersama rekan-rekan setimnya di Liverpool, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, dan Alexis Mac Allister.

Milos Kerkez, yang pindah ke Anfield dari Bournemouth pada Juni, juga terpilih, begitu pula trio Arsenal William Saliba, Gabriel Magalhaes, dan Declan Rice.

Matz Sels dan Chris Wood diakui atas penampilan gemilang mereka di Nottingham Forest, sementara striker Newcastle United yang sedang naik daun, Alexander Isak, juga masuk dalam daftar setelah finis di posisi kedua setelah Salah dalam perebutan Sepatu Emas.

Mariona Caldentey dari Arsenal memenangkan penghargaan pemain putri terbaik tahun ini setelah perannya membantu The Gunners memenangkan Liga Champions.

Gelandang Spanyol ini mencetak 19 gol di semua kompetisi, termasuk delapan gol di Liga Champions, pada musim pertamanya di Inggris.

Olivia Smith, yang baru-baru ini bergabung dengan Caldentey di Arsenal dengan rekor dunia sebesar 1 juta pound sterling memenangkan penghargaan pemain muda wanita terbaik tahun ini setelah musimnya yang gemilang di Liverpool. (AFP/Z-1)