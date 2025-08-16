Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Jadwal Liga Primer Inggris Akhir Pekan Ini

Budi Ernanto
16/8/2025 15:02
Jadwal Liga Primer Inggris Akhir Pekan Ini
Logo Liga Primer Inggris.(AFP/ANDY RAIN)

LIGA Primer Inggris musim 2025-2026 akhirnya dimulai pada Sabtu (16/8) dini hari WIB. Pertandingan antara Liverpool dan Bournemouth yang digelar di Anfield menjadi laga pembuka musim.

The Reds menjadi pemenang dengan skor 4-2. Salah satu pemain anyar Liverpool, yakni Hugo Ekitike menjadi pencetak gol. Cody Gakpo, Federico Chiesa,  dan Mohamed Salah ikut berkontribusi.

Sedangkan dari kubu tamu, Antoine Semenyo menyumbangkan dua gol pada babak kedua.

Baca juga : Kata Hugo Ekitike usai Cetak Gol Debut di Liga Inggris Bersama Liverpool

Pertandingan lain baru akan berlangsung pada Sabtu sore dan Minggu (17/8). Satu pertandingan seru akan berlangsung di Old Trafford saat Manchester United nanti menjamu Arsenal.

Berikut jadwal lengkap Liga Inggris akhir pekan ini:

Sabtu (16/8)

Liverpool vs Bournemouth 4-2
Aston Villa vs Newcastle 18.30 WIB
Brighton vs Fulham 21.00 WIB
Sunderland vs West Ham 21.00 WIB
Tottenham vs Burnley 21.00 WIB
Wolves vs Man City 23.30 WIB

Minggu (17/8)

Chelsea vs Crystal Palace 20.00 WIB
Nottingham Forest vs Brentford 20.00 WIB
Man Utd vs Arsenal 22.30 WIB

Selasa (19/8)

Leeds vs Everton 02.00 WIB

(I-3)

 



Editor : Budi Ernanto
