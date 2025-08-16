Jadwal Liga Primer Inggris Akhir Pekan Ini

Headline
LIGA Primer Inggris musim 2025-2026 akhirnya dimulai pada Sabtu (16/8) dini hari WIB. Pertandingan antara Liverpool dan Bournemouth yang digelar di Anfield menjadi laga pembuka musim.
The Reds menjadi pemenang dengan skor 4-2. Salah satu pemain anyar Liverpool, yakni Hugo Ekitike menjadi pencetak gol. Cody Gakpo, Federico Chiesa, dan Mohamed Salah ikut berkontribusi.
Sedangkan dari kubu tamu, Antoine Semenyo menyumbangkan dua gol pada babak kedua.
Pertandingan lain baru akan berlangsung pada Sabtu sore dan Minggu (17/8). Satu pertandingan seru akan berlangsung di Old Trafford saat Manchester United nanti menjamu Arsenal.
Liverpool vs Bournemouth 4-2
Aston Villa vs Newcastle 18.30 WIB
Brighton vs Fulham 21.00 WIB
Sunderland vs West Ham 21.00 WIB
Tottenham vs Burnley 21.00 WIB
Wolves vs Man City 23.30 WIB
Chelsea vs Crystal Palace 20.00 WIB
Nottingham Forest vs Brentford 20.00 WIB
Man Utd vs Arsenal 22.30 WIB
Leeds vs Everton 02.00 WIB
(I-3)
Hugo Ekitike, tampil apik mencetak gol debutnya di Liga Inggris, saat Liverpool mengalhkan Bournemouth 4-2.
Ekitike direkrut dari Frankfurt dengan mahar sekitar 80 juta euro.
Hugo Ekitike berpeluang merasakan gelar pertamanya bersama Liverpool ketika melakoni laga Community Shield kontra Crystal Palace, akhir pekan nanti.
Yokohama F-Marinos sempat unggul lebih dulu melalui gol Asahi Uenaka, sebelum Liverpool membalas lewat gol Florian Wirtz, Trey Nyoni, dan Rio Ngumoha.
Ekitike telah mendarat di Hong Kong pada Kamis sore dan segera menyusul tim asuhan Arne Slot yang tengah menjalani sesi latihan terbuka di Stadion Kai Tak, Kowloon City.
Mohamed Salah kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah Liga Primer Inggris.
Mohamed Salah tampak menangis saat para pendukung the Reds memberikan penghormatan untuk Diogo Jota.
Liverpool mengenang mendiang Diogo Jota dan adiknya, Andre Silva saat menjamu Bournemouth di laga pembuka Liga Premier Inggris.
Liverpool membuka musim Liga Premier Inggris kemenangan dramatis 4-2 atas Bournemouth di Anfield.
