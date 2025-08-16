Jadwal Liga Primer Inggris Akhir Pekan Ini

Logo Liga Primer Inggris.(AFP/ANDY RAIN)

LIGA Primer Inggris musim 2025-2026 akhirnya dimulai pada Sabtu (16/8) dini hari WIB. Pertandingan antara Liverpool dan Bournemouth yang digelar di Anfield menjadi laga pembuka musim.

The Reds menjadi pemenang dengan skor 4-2. Salah satu pemain anyar Liverpool, yakni Hugo Ekitike menjadi pencetak gol. Cody Gakpo, Federico Chiesa, dan Mohamed Salah ikut berkontribusi.

Sedangkan dari kubu tamu, Antoine Semenyo menyumbangkan dua gol pada babak kedua.

Pertandingan lain baru akan berlangsung pada Sabtu sore dan Minggu (17/8). Satu pertandingan seru akan berlangsung di Old Trafford saat Manchester United nanti menjamu Arsenal.

Berikut jadwal lengkap Liga Inggris akhir pekan ini:

Sabtu (16/8)

Liverpool vs Bournemouth 4-2

Aston Villa vs Newcastle 18.30 WIB

Brighton vs Fulham 21.00 WIB

Sunderland vs West Ham 21.00 WIB

Tottenham vs Burnley 21.00 WIB

Wolves vs Man City 23.30 WIB

Minggu (17/8)

Chelsea vs Crystal Palace 20.00 WIB

Nottingham Forest vs Brentford 20.00 WIB

Man Utd vs Arsenal 22.30 WIB

Selasa (19/8)

Leeds vs Everton 02.00 WIB

(I-3)