Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Anfield Penuh Haru, Liverpool Kenang Diogo Jota dan Andre Silva di Laga Pembuka Musim

Thalatie K Yani
16/8/2025 05:31
Liverpool mengenang mendiang Diogo Jota dan adiknya, Andre Silva saat menjamu Bournemouth di laga pembuka Liga Premier Inggris.(Media Sosial X)

SUASANA emosional menyelimuti Anfield saat Liverpool menjamu Bournemouth di laga pembuka Liga Premier Inggris musim ini. Liverpool mengenang mendiang Diogo Jota dan adiknya, Andre Silva sebelum berlaga.

Jota, penyerang berusia 28 tahun, meninggal dalam kecelakaan mobil di Spanyol Utara pada Juli lalu bersama Andre Silva, 25. Kehadiran keluarga Jota di stadion membuat momen penghormatan terasa semakin menyentuh.

Sebelum laga dimulai, Anfield bergema dengan lagu You'll Never Walk Alone yang dilanjutkan dengan hening cipta. Suporter di tribun The Kop dan Sir Kenny Dalglish membentangkan mozaik bertuliskan “DJ20” dan “AS30” sebagai bentuk penghormatan.

Lagu “Oh he wears the number 20” dinyanyikan para fans saat pemain memasuki lapangan. Kembali dinyanyikan di menit ke-20, diiringi bendera besar bertuliskan “Anfield will always be your home”.

Liverpool juga memberikan penghormatan khusus sepanjang musim ini. Nomor punggung 20 yang dikenakan Jota saat membawa The Reds meraih gelar Liga Inggris ke-20 musim lalu resmi dipensiunkan setelah berkonsultasi dengan sang istri, Rute Cardoso, dan keluarga. Emblem “Forever 20” akan terpampang di seragam dan jaket pemain sepanjang musim.

Manajer Liverpool, Arne Slot, menulis dalam program pertandingan:
“Kami tahu ini akan menjadi laga penuh emosi, karena ini adalah pertandingan liga pertama sejak kepergian Diogo dan Andre. Sangat penting bagi klub untuk menunjukkan keluarga mereka akan selalu mendapat cinta dan dukungan dari kami.”

Di akhir laga yang berakhir 4-2 untuk Liverpool, Mohamed Salah tampak menangis saat nyanyian untuk Jota kembali bergema.

Penghormatan serupa juga akan dilakukan di semua pertandingan Premier League akhir pekan ini, termasuk hening cipta, penggunaan ban lengan hitam, dan penayangan pesan di layar stadion. Mantan klub Jota, Wolverhampton Wanderers, juga menyiapkan tribut khusus di laga pembuka mereka melawan Manchester City. (BBC/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
