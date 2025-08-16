Liverpool vs Bournemounth: Liverpool Menang Dramatis 4-2 atas Bournemouth

Headline
LIVERPOOL membuka musim baru Liga Premier Inggris dengan kemenangan dramatis 4-2 atas Bournemouth di Anfield. Federico Chiesa dan Mohamed Salah menjadi pahlawan di menit-menit akhir, memastikan tiga poin pertama bagi juara bertahan.
Laga berlangsung penuh emosi saat Anfield mengenang Diogo Jota, penyerang Liverpool yang meninggal dalam kecelakaan mobil bersama saudaranya, Andre Silva, bulan lalu di usia 28 tahun. Sebelum kick-off, suporter menggelar hening cipta, membentangkan mosaik bergambar inisial Jota dan Silva serta nomor punggung keduanya di atas bendera Portugal.
Liverpool sempat unggul lebih dulu lewat gol Hugo Ekitike dan Cody Gakpo. Namun Antoine Semenyo menjadi mimpi buruk bagi The Reds setelah mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Gol pertama ia cetak lewat umpan David Brooks, lalu gol kedua hadir lewat aksi solo run dari area pertahanannya sendiri.
Di tengah pertandingan, laga sempat terhenti ketika Semenyo melaporkan kepada wasit Anthony Taylor bahwa dirinya menerima pelecehan rasial dari penonton. Pelaku kemudian diamankan polisi.
Drama puncak terjadi di menit ke-89 ketika Chiesa memanfaatkan bola liar di kotak penalti Bournemouth untuk membawa Liverpool kembali unggul 3-2. Pada masa tambahan waktu, Salah memastikan kemenangan lewat golnya, sekaligus memberi penghormatan kepada Jota dengan meniru selebrasinya. Sang bintang Mesir tak kuasa menahan air mata saat suporter menyanyikan chant khusus untuk mendiang Jota.
Kemenangan ini menjadi awal positif bagi Liverpool yang menjalani musim dengan skuad baru usai belanja besar senilai hampir £300 juta. Meski begitu, manajer Arne Slot masih harus membenahi celah di lini belakang yang sempat dimanfaatkan Bournemouth. (AFP/Z-2)
Mohamed Salah tampak menangis saat para pendukung the Reds memberikan penghormatan untuk Diogo Jota.
Hugo Ekitike, tampil apik mencetak gol debutnya di Liga Inggris, saat Liverpool mengalhkan Bournemouth 4-2.
Liverpool mengenang mendiang Diogo Jota dan adiknya, Andre Silva saat menjamu Bournemouth di laga pembuka Liga Premier Inggris.
Pada musim lalu, Liverpool menang dua kali atas Bournemouth, dengan total mencetak lima gol dan tanpa kebobolan sama sekali.
Florian Wirtz didatangkan Liverpool setelah dia mencetak 57 gol dan 65 assists dari 202 penampilan bersama Bayer Leverkusen sejak musim 2019/2020.
Kapten Bournemouth, Adam Smith, mengaku terkejut dan marah setelah rekannya, Antoine Semenyo, melaporkan mengalami pelecehan rasial.
Dango Ouattara mencetak sembilan gol dalam 37 penampilan di semua kompetisi untuk Bournemouth pada musim lalu.
Bafode Diakite menjadi pemain termahal kedua yang didatangkan Bournemouth setelah transfer Evanilson dari FC Porto sebesar 40,2 juta pound sterling pada 2024.
