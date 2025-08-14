Bournemouth Umumkan Transfer Bafode Diakite dari Lille

Pemain anyar Bournemouth Bafode Diakite(X @afcbournemouth)

KLUB Liga Primer Inggris Bournemouth resmi mengumumkan bek tengah asal Prancis, Bafode Diakite sebagai pemain baru mereka yang didatangkan dari klub Ligue 1, Lille, Rabu (13/8).

"Pemain berusia 24 tahun ini datang dengan penuh pengalaman bermain, mencatatkan 107 penampilan untuk Lille di semua kompetisi," ungkap Bournemouth melalui situs resmi klub.

Transfer ini menjadi salah satu langkah besar klub untuk memperkuat lini pertahanan mereka menjelang musim baru Liga Primer Inggris.

Baca juga : Bafode Diakite Merapat ke Bournemouth

Meski nilai transfer tidak diungkapkan, sejumlah laporan termasuk dari Fabrizio Romano, kesepakatan transfer Diakite mencapai total 40 juta euro (Rp758 miliar) termasuk bonus.

Nilai ini menjadikan Diakite sebagai pembelian termahal kedua dalam sejarah Bournemouth, hanya di bawah transfer Evanilson dari FC Porto sebesar 40,2 juta pound sterling pada 2024.

Diakite telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun hingga 2030 dan akan mengenakan nomor punggung 18.

Baca juga : PSG Datangkan Illia Zabarnyi dari Bournemouth

Kedatangan Diakite merupakan bagian dari strategi Bournemouth untuk memperkuat skuad setelah kehilangan tiga bek kunci: Dean Huijsen ke Real Madrid, Milos Kerkez ke Liverpool, dan Illia Zabarnyi ke Paris Saint-Germain.

Pelatih Andoni Iraola menyebut Diakite sebagai tambahan penting untuk mengisi kekosongan di lini belakang, dengan rencana untuk merekrut satu bek lagi sebelum bursa transfer ditutup.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Bournemouth dan bersemangat untuk memulai bersama tim. Saya tahu pelatih memiliki ide-ide hebat yang memungkinkan kami bermain baik di Liga Primer Inggris. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kemampuan saya, baik dengan maupun tanpa bola," jelas Diakite dalam pernyataan yang dikutip dari situs resmi Bournemouth.

Diakite, yang memulai kariernya di akademi Toulouse FC dan melakukan debut profesional pada usia 17 tahun, telah menunjukkan performa impresif di Lille, termasuk 10 penampilan di Liga Champions musim lalu.

Fleksibilitasnya sebagai bek tengah dan bek kanan, serta kemampuannya memainkan bola, diharapkan dapat memperkuat fondasi pertahanan Bournemouth.

Transfer ini menegaskan ambisi Bournemouth untuk bersaing di level yang lebih tinggi di Liga Primer Inggris.

Diakite menjadi rekrutan ketiga klub musim panas ini, setelah kiper Djordje Petrovic dan bek kiri Adrien Truffert, yang masing-masing menggantikan Kepa dan Milos Kerkez. (Ant/Z-1)