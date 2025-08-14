AC Milan Berusaha Datangkan Rasmus Hojlund dari Manchester United

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KLUB Serie A AC Milan dilaporkan sedang mendekati kesepakatan dengan klub Liga Primer Inggris Manchester United untuk mendapatkan Rasmus Hojlund.
Jurnalis Fabrizio Romano mengatakan kini pembicaraan dengan pihak pemain sedang berlangsung, dengan Hojlund dikatakan membuka pintu untuk AC Milan, yang mulai musim depan kembali dilatih Massimiliano Allegri.
"AC Milan terus melaju dalam kesepakatan Rasmus Hojlund dengan Manchester United. Pembicaraan di pihak pemain sedang berlangsung untuk
membahas proyek tersebut karena Hojlund membuka pintu ke AC Milan," cicit Romano, dikutip dari akun resmi X miliknya, Rabu (13/8).
Dikabarkan, Rossoneri saat ini sedang menjajaki opsi pinjaman sebesar 6 juta Euro atau sekitar Rp113 miliar dan opsi pembelian dengan biaya 45 juta Euro atau sekitar Rp852 miliar.
Gaji Hojlund, selama masa pinjaman dikabarkan juga akan ditanggung oleh AC Milan.
"Biaya pinjaman 6 juta euro, klausul opsi beli 45 juta euro, dan gaji ditanggung AC Milan, detail terungkap minggu lalu, kesepakatan semakin dekat," tulis Romano.
Selama dua musim di Old Trafford, penampilan Hojlund tidak kunjung memuaskan setelah ia hanya mencetak 26 gol dan enam assists dari 95 penampilan di semua kompetisi sejak didatangkan dari Atalanta pada musim 2023/2024.
Di tengah performa yang kurang meyakinkan itu, situasi Hojlund di Manchester United akan semakin sulit jika memilih bertahan setelah tim asuhan Ruben Amorim itu mendatangkan tiga penyerang baru, yaitu Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko.
Jika semua proses berjalan lancar, striker 22 tahun itu akan menjadi pemain baru keenam Milan setelah Pietro Terracciano, Luka Modric, Pervis Estupinan, Samuele Ricci, dan Ardon Jashari.
Ia akan kembali ke Serie A, liga tempat ia berhasil mencetak sembilan gol bersama Atalanta pada musim 2022/2023. (Ant/Z-1)
Manchester United sering kali hanya bereaksi terhadap situasi. Mereka mencoba menyesuaikan diri dengan merekrut pemain yang cocok untuk sistem tertentu, tetapi arahnya selalu berubah.
Presiden Besiktas Serdal Adali mengungkapkan bahwa klub Liga Turki itu memiliki anggaran untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United.
Para 2012, Robert Lewandowski mengaku telah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United namun Borussia Dortmund menolak menjualnya.
Ruben Amorim menilai bahwa penyerang anyar Manchester United Benjamin Sesko memiliki kemampuan lengkap sebagai seorang penyerang.
Manchester United masih memimpin daftar juara Community Shield sebanyak 21 kali, diikuti Arsenal 17 kali, dan Liverpool 16 kali.
Liverpool berencana langsung memboyong Giovanni Leoni dari Parma dan tidak meminjamkan kembali sang pemain ke klub Serie A itu.
AC Milan mengikat Koni De Winter dengan kontrak berdurasi lima tahun hingga Juni 2030 dan ia akan mengenakan nomor punggung lima.
Newcastle United mengikat Malick Thiaw dengan kontrak jangka panjang dan menjadi pemain ketiga yang didatangkan pada bursa transfer musim panas ini.
Como meminjam Alvaro Morata dari AC Milan dengan durasi satu tahun dengan kewajiban pembelian untuk dipermanenkan pada akhir musim 2025/2026.
Giacomo Raspadori menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan Atletico Madrid, yang akan mengikatnya di Stadion Metropolitano hingga 2030.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved