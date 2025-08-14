AC Milan Berusaha Datangkan Rasmus Hojlund dari Manchester United

Penyerang Manchester United Rasmus Hojlund(AFP/Oli SCARFF)

KLUB Serie A AC Milan dilaporkan sedang mendekati kesepakatan dengan klub Liga Primer Inggris Manchester United untuk mendapatkan Rasmus Hojlund.

Jurnalis Fabrizio Romano mengatakan kini pembicaraan dengan pihak pemain sedang berlangsung, dengan Hojlund dikatakan membuka pintu untuk AC Milan, yang mulai musim depan kembali dilatih Massimiliano Allegri.

"AC Milan terus melaju dalam kesepakatan Rasmus Hojlund dengan Manchester United. Pembicaraan di pihak pemain sedang berlangsung untuk

membahas proyek tersebut karena Hojlund membuka pintu ke AC Milan," cicit Romano, dikutip dari akun resmi X miliknya, Rabu (13/8).

Dikabarkan, Rossoneri saat ini sedang menjajaki opsi pinjaman sebesar 6 juta Euro atau sekitar Rp113 miliar dan opsi pembelian dengan biaya 45 juta Euro atau sekitar Rp852 miliar.

Gaji Hojlund, selama masa pinjaman dikabarkan juga akan ditanggung oleh AC Milan.

"Biaya pinjaman 6 juta euro, klausul opsi beli 45 juta euro, dan gaji ditanggung AC Milan, detail terungkap minggu lalu, kesepakatan semakin dekat," tulis Romano.

Selama dua musim di Old Trafford, penampilan Hojlund tidak kunjung memuaskan setelah ia hanya mencetak 26 gol dan enam assists dari 95 penampilan di semua kompetisi sejak didatangkan dari Atalanta pada musim 2023/2024.

Di tengah performa yang kurang meyakinkan itu, situasi Hojlund di Manchester United akan semakin sulit jika memilih bertahan setelah tim asuhan Ruben Amorim itu mendatangkan tiga penyerang baru, yaitu Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko.

Jika semua proses berjalan lancar, striker 22 tahun itu akan menjadi pemain baru keenam Milan setelah Pietro Terracciano, Luka Modric, Pervis Estupinan, Samuele Ricci, dan Ardon Jashari.

Ia akan kembali ke Serie A, liga tempat ia berhasil mencetak sembilan gol bersama Atalanta pada musim 2022/2023. (Ant/Z-1)