Newcastle United Datangkan Malick Thiaw dari AC Milan

Pemain baru Newcastle United Malick Thiaw(X @NUFC)

KLUB Liga Primer Inggris Newcastle United resmi mendapatkan Malick Thiaw dari klub Serie A AC Milan pada bursa transfer musim panas ini dengan status permanen.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu (13/8), Newcastle United mengikat Thiaw dengan kontrak jangka panjang dan menjadi pemain ketiga yang didatangkan pada bursa transfer musim panas ini.

Thiaw akan menggunakan nomor punggung 12 bersama Newcastle United pada musim ini dan ia mengaku sudah tak sabar untuk bermain membela The Magpies pada kompetisi mendatang.

"Saya sangat antusias bergabung dengan kluh hebat ini. Saya tidak sabar untuk mulai berlatih dan mengenal rekan baru saya dan seluruh staf," ujar pemain berkebangsaan Jerman tersebut.

"Pelatih menunjukkan visinya dan apa yang ingin dia lakukan kepada saya sebagai pemain dan klub itu sendiri, di mana sangat luar biasa. Saya pikir Newcastle United berbicara untuk dirinya sendiri. Ini adalah klub yang hebat, klub besar dengan penggemar yang bersemangat yang tidak sabar saya lihat di St. James' Park," lanjutnya.

Sementara itu, pelatih Newcastle United Eddie Howe mengatakan dirinya sangat senang dengan kedatangan Thiaw dan mengaku pemain berusia 24 tahun tersebut sudah ia kagumi sejak lama.

"Malick masih muda tetapi membawa pengalaman berharga di sepak bola Liga Champions, serta bermain di Bundesliga dan Serie A, yang merupakan hal positif bagi kami saat kembali ke Eropa musim ini," kata Howe.

Menurut laporan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano Newcastle United mengeluarkan biaya sebesar 40 juta euro (sekitar Rp757 miliar) untuk biaya transfer Thiaw dari AC Milan dengan kontrak berdurasi empat tahun.

Pada musim 2024/2025, pemain berkebangsaan Jerman tersebut tampil sebanyak 31 pertandingan di berbagai ajang bersama AC Milan dengan sumbangan masing-masing satu gol dan assist dengan total 2.442 menit bermain. (Ant/Z-1)