Hojlund di Ambang Kepindahan ke Milan, United Siap Tanggung Gaji

Striker Rasmus Hojlund (kanan).(AFP)

MANCHESTER United dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal untuk meminjamkan striker Rasmus Hojlund ke AC Milan. Sky Sport Italia melaporkan, United telah menerima proposal peminjaman dari Milan dengan opsi pembelian permanen. Nilai opsi tersebut masih dalam pembahasan, termasuk persetujuan langsung dari Hojlund.

Hojlund, yang mencetak empat gol di Liga Inggris musim lalu, telah menegaskan keinginannya untuk bertahan di Old Trafford dan berjuang memperebutkan tempat di tim utama. Namun, manajemen United membuka peluang melepas striker asal Denmark itu sebelum bursa transfer musim panas berakhir.

Langkah ini terjadi di tengah proses transfer penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko, yang hampir rampung usai kedua klub menyetujui nilai kesepakatan sebesar 76,5 juta euro atau sekitar Rp1,38 triliun plus bonus €8,5 juta euro atau sekitar Rp153 miliar. Sesko dijadwalkan menjalani tes medis pada Jumat (8/8) waktu setempat setelah tiba di Inggris menggunakan jet pribadi, sebelum resmi bergabung dengan tim asuhan Ruben Amorim.

Menurut La Gazzetta dello Sport, Hojlund bersedia bergabung dengan Milan, dengan proses negosiasi dipermudah oleh kesediaan United menanggung gaji penyerang berusia 22 tahun itu.

Milan disebut berupaya menekan biaya peminjaman di bawah 6 juta euro atau sekitar Rp108 miliar, sementara opsi pembelian diperkirakan sekitar 35 juta euro atau sekitar Rp630 miliar. Hojlund sendiri masih memiliki kontrak tiga tahun di United setelah didatangkan dari Atalanta.

“Saya pikir yang terpenting adalah terus bekerja keras dan fokus, lalu kita lihat apa yang akan terjadi,” ujar Hojlund bulan lalu saat ditanya mengenai masa depannya dikutip dari Metro.

“Rencana saya sangat jelas, yaitu bertahan dan berjuang untuk tempat saya, apa pun yang terjadi.” (Ndf/I-1)