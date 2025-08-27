Gagal Bergabung dengan AC Milan, Ini Kata Victor Boniface

Headline
PENYERANG Nigeria Victor Boniface buka suara setelah dia gagal pindah ke AC Milan di bursa transfer musim panas ini.
Transfer penyerang Bayer Leverkusen itu ke AC Milan resmi batal setelah dia gagal menjalani tes medis pada pekan lalu. Kegagalan ini disebabkan oleh riwayat cedera lutut yang dialami Boniface, yang ternyata pernah menjalani operasi berulang kali.
"Saya gagal pindah karena cedera-cedera lamaku," ungkap Boniface kepada Punch seperti dilansir Football-Italia, Selasa (26/8).
"Saya mengalami cedera lutut dua kali di kaki kananku, dan cedera itu terus di sana dalam waktu yang lama," lanjutnya.
AC Milan, sebelumnya, telah mencapai kesepakatan dengan Leverkusen untuk meminjam Boniface hingga akhir musim 2025/26, dengan opsi pembelian permanen dalam kesepakatan tersebut.
Namun, hasil tes medis mengungkapkan masalah pada lutut Boniface, yang menjadi penghalang kepindahannya ke klub berjuluk Rossoneri tersebut.
Boniface menjalani operasi lutut pada 2019 dan 2020, serta sempat absen di beberapa pertandingan musim lalu akibat cedera otot.
Meski memiliki riwayat cedera, Boniface tampil impresif bersama Leverkusen sejak bergabung pada musim panas 2023/24, mencatatkan 32 gol dan 12 assist dalam 61 penampilan.
Dia juga berperan penting membawa Leverkusen meraih gelar juara Bundesliga pertama mereka pada musim debutnya, sebelum finis sebagai runner-up di bawah Bayern Muenchen pada musim berikutnya.
Sebagai langkah pengganti, AC Milan telah merekrut Conrad Harder dari klub Portugal, Sporting CP untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh batalnya transfer Boniface. (Ant/Z-1)
