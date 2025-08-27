Borussia Dortmund Perpanjang Kontrak Niko Kovac 

Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac(AFP/IBRAHIM OT)

KLUB Bundesliga Borussia Dortmund mengumumkan secara resmi perpanjangan kontrak pelatih Niko Kovac hingga 30 Juni 2027.

Keputusan ini diambil setelah performa impresif Kovac sejak mengambil alih tim pada musim dingin lalu, saat dia berhasil memperbaiki performa klub.

"Pelatih berusia 53 tahun, dan jajaran stafnya mulai menangani Borussia Dortmund ketika tim berada di posisi ke-11 klasemen Bundesliga di musim dingin tahun lalu. Di bawah kepemimpinannya, Die Schwarzgelben berhasil mengamankan tiket Liga Champions, menunjukkan kemajuan signifikan dalam waktu singkat," ungkap Borussia Dortmund dalam sebuah pernyataan resmi, Selasa (26/8).

Baca juga : Niko Kovac, Pelatih Anyar Borussia Dortmund

Direktur Olahraga Borussia Dortmund Lars Ricken memuji dedikasi Kovac yang tinggi serta sejumlah kualitas yang dimiliki pelatih asal Kroasia itu.

"Dia memiliki pengetahuan sepak bolanya yang mendalam, prinsip-prinsip yang jelas, kejujuran, komunikasi langsung, serta manajemen

disiplin," ujar Ricken.

Dia juga melihat Dortmund mengalami peningkatan di pertahanan, pencetakan gol, dan sepak bola yang menarik sejak dilatih oleh Kovac.

Baca juga : Fabio Silva Merapat ke Borussia Dortmund

Sedangkan Direktur Olahraga klub, Sebastian Kehl juga menyatakan kegembiraannya atas perpanjangan ini.

"Ini memberikan kepastian agar kami bisa fokus pada musim ini dan tantangan mendatang. Kovac menuntut keyakinan, intensitas, dan semangat,

dan kami ingin meraih kesuksesan bersama," kata Kehl.

Dalam pernyataannya, Niko Kovac mengungkapkan kepuasan atas kemajuan yang dicapai dalam enam bulan terakhir.

"Kami telah melakukan langkah besar untuk mengembalikan Borussia Dortmund ke jalur juara. Saya merasakan tingkat kepercayaan tinggi dari

klub dan para fans. Saya berkomitmen untuk kesuksesan jangka panjang melalui kerja keras, keputusan tegas, dan kesenangan bermain, dengan tujuan mengembalikan klub ke posisi puncak," papar Kovac.

Perpanjangan kontrak ini diharapkan dapat memperkuat fondasi tim menjelang musim kompetitif yang panjang, saat Borussia Dortmund akan berjuang di berbagai kompetisi domestik dan Eropa. (Ant/Z-1)