Borussia Dortmund Perpanjang Kontrak Niko Kovac 

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KLUB Bundesliga Borussia Dortmund mengumumkan secara resmi perpanjangan kontrak pelatih Niko Kovac hingga 30 Juni 2027.
Keputusan ini diambil setelah performa impresif Kovac sejak mengambil alih tim pada musim dingin lalu, saat dia berhasil memperbaiki performa klub.
"Pelatih berusia 53 tahun, dan jajaran stafnya mulai menangani Borussia Dortmund ketika tim berada di posisi ke-11 klasemen Bundesliga di musim dingin tahun lalu. Di bawah kepemimpinannya, Die Schwarzgelben berhasil mengamankan tiket Liga Champions, menunjukkan kemajuan signifikan dalam waktu singkat," ungkap Borussia Dortmund dalam sebuah pernyataan resmi, Selasa (26/8).
Direktur Olahraga Borussia Dortmund Lars Ricken memuji dedikasi Kovac yang tinggi serta sejumlah kualitas yang dimiliki pelatih asal Kroasia itu.
"Dia memiliki pengetahuan sepak bolanya yang mendalam, prinsip-prinsip yang jelas, kejujuran, komunikasi langsung, serta manajemen
disiplin," ujar Ricken.
Dia juga melihat Dortmund mengalami peningkatan di pertahanan, pencetakan gol, dan sepak bola yang menarik sejak dilatih oleh Kovac.
Sedangkan Direktur Olahraga klub, Sebastian Kehl juga menyatakan kegembiraannya atas perpanjangan ini.
"Ini memberikan kepastian agar kami bisa fokus pada musim ini dan tantangan mendatang. Kovac menuntut keyakinan, intensitas, dan semangat,
dan kami ingin meraih kesuksesan bersama," kata Kehl.
Dalam pernyataannya, Niko Kovac mengungkapkan kepuasan atas kemajuan yang dicapai dalam enam bulan terakhir.
"Kami telah melakukan langkah besar untuk mengembalikan Borussia Dortmund ke jalur juara. Saya merasakan tingkat kepercayaan tinggi dari
klub dan para fans. Saya berkomitmen untuk kesuksesan jangka panjang melalui kerja keras, keputusan tegas, dan kesenangan bermain, dengan tujuan mengembalikan klub ke posisi puncak," papar Kovac.
Perpanjangan kontrak ini diharapkan dapat memperkuat fondasi tim menjelang musim kompetitif yang panjang, saat Borussia Dortmund akan berjuang di berbagai kompetisi domestik dan Eropa. (Ant/Z-1)
Transfer penyerang Bayer Leverkusen Victor Boniface ke AC Milan resmi batal setelah dia gagal menjalani tes medis pada pekan lalu.
Lucas Vazquez mendapatkan kontrak berdurasi dua tahun atau hingga 27 Juni 2027 dan ia akan mengenakan nomor punggung 21 bersama Bayer Leverkusen.
Arsenal menginginkan bek kiri sebagai prioritas musim panas ini, dengan pemain Bayer Leverkusen, Piero Hincapie, muncul sebagai kandidat kuat.
Fabio Silva disebut telah menyetujui kontrak lima tahun hingga 2030 dengan Dortmund, menunjukkan antusiasmenya bergabung dengan klub Bundesliga itu.
Chelsea dilaporkan mematok harga sekitar 80 juta pound sterling untuk transfer permanen Nicolas Jackson, meskipun nilai itu berpotensi turun seiring mendekatnya tenggat transfer.
REAL Madrid memastikan tempat di semifinal Piala Dunia Antarklub FIFA setelah menumbangkan Borussia Dortmund 3-2.
SERHOUR Guirassy kembali menunjukkan ketajamannya saat mengantarkan Borussia Dortmund menang 2-1 atas Monterrey.
Niko Kovac mengakui Borussia Dortmund beruntung mendapatkan satu poin dari pertandingan ini, terlebih Fluminense lebih sering mengancam ketimbang tim asuhannya.
Niko Kovac menuntut timnya benar-benar memaksimalkan peluang sekecil apapun saat melawan Barcelona.
Mantan pelatih Bayern Muenchen Niko Kovac direncanakan resmi diperkenalkan oleh Borussia Dortmund ke publik Signal Iduna Park pada Selasa (4/2) waktu setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved