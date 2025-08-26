Arsenal Tertarik Datangkan Bek Leverkusen Piero Hincapie

Bek Bayer Leverkusen Piero Hincapie(AFP/OSCAR DEL POZO)

KLUB Liga Primer Inggris Arsenal dilaporkan tertarik merekrut bek klub Bundesliga Bayer Leverkusen, Piero Hincapie.

The Gunners menginginkan bek kiri sebagai prioritas musim panas ini, dengan pemain internasional Ekuador, Hincapie, muncul sebagai kandidat kuat.

Staf rekrutmen Arsenal telah mengamati pemain berusia 23 tahun itu secara ekstensif, menurut sumber BBC Sport.

Hincapie memiliki klausul pelepasan sebesar 60 juta euro (£52 juta) dan ingin meninggalkan klub Bundesliga tersebut sebelum bursa transfer ditutup.

Ia telah mencatatkan 166 penampilan di semua kompetisi untuk Leverkusen sejak bergabung pada 2021 dan merupakan bagian dari skuad yang memenangkan Bundesliga dan DFB Pokal pada musim 2023-24.

Arsenal telah menghabiskan lebih dari 200 juta pound sterling untuk merekrut pemain baru musim panas ini dan sekarang sedang berupaya untuk menjual pemain - dengan Fabio Vieira, Reiss Nelson, dan Oleksandr Zinchenko di antara mereka yang berpotensi hengkang.

Bek tengah Jakub Kiwior juga diminati, dengan Porto termasuk di antara klub-klub yang berminat.

Tottenham Hotspur juga telah dikaitkan dengan kepindahan Hincapie, tetapi beberapa sumber menegaskan bahwa ia bukanlah pemain yang sedang diincar Spurs. (bbc/Z-1)