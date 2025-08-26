Arsenal Tertarik Datangkan Bek Leverkusen Piero Hincapie

Headline
KLUB Liga Primer Inggris Arsenal dilaporkan tertarik merekrut bek klub Bundesliga Bayer Leverkusen, Piero Hincapie.
The Gunners menginginkan bek kiri sebagai prioritas musim panas ini, dengan pemain internasional Ekuador, Hincapie, muncul sebagai kandidat kuat.
Staf rekrutmen Arsenal telah mengamati pemain berusia 23 tahun itu secara ekstensif, menurut sumber BBC Sport.
Hincapie memiliki klausul pelepasan sebesar 60 juta euro (£52 juta) dan ingin meninggalkan klub Bundesliga tersebut sebelum bursa transfer ditutup.
Ia telah mencatatkan 166 penampilan di semua kompetisi untuk Leverkusen sejak bergabung pada 2021 dan merupakan bagian dari skuad yang memenangkan Bundesliga dan DFB Pokal pada musim 2023-24.
Arsenal telah menghabiskan lebih dari 200 juta pound sterling untuk merekrut pemain baru musim panas ini dan sekarang sedang berupaya untuk menjual pemain - dengan Fabio Vieira, Reiss Nelson, dan Oleksandr Zinchenko di antara mereka yang berpotensi hengkang.
Bek tengah Jakub Kiwior juga diminati, dengan Porto termasuk di antara klub-klub yang berminat.
Tottenham Hotspur juga telah dikaitkan dengan kepindahan Hincapie, tetapi beberapa sumber menegaskan bahwa ia bukanlah pemain yang sedang diincar Spurs. (bbc/Z-1)
Transfer penyerang Bayer Leverkusen Victor Boniface ke AC Milan resmi batal setelah dia gagal menjalani tes medis pada pekan lalu.
Keputusan ini diambil Borussia Dortmund setelah performa impresif Niko Kovac sejak mengambil alih tim pada musim dingin lalu, saat dia berhasil memperbaiki performa klub.
Lucas Vazquez mendapatkan kontrak berdurasi dua tahun atau hingga 27 Juni 2027 dan ia akan mengenakan nomor punggung 21 bersama Bayer Leverkusen.
Fabio Silva disebut telah menyetujui kontrak lima tahun hingga 2030 dengan Dortmund, menunjukkan antusiasmenya bergabung dengan klub Bundesliga itu.
Chelsea dilaporkan mematok harga sekitar 80 juta pound sterling untuk transfer permanen Nicolas Jackson, meskipun nilai itu berpotensi turun seiring mendekatnya tenggat transfer.
Arsenal saat ini juga sedang tidak bisa diperkuat Bukayo Saka, Martin Odegaard, Christian Norgaard, Ben White, dan Gabriel Jesus.
Dengan koleksi enam poin, Arsenal memimpin klasemen sementara Liga Primer Inggris, unggul selisih gol atas Tottenham Hotspur di posisi kedua.
Bukayo Saka mendapatkan masalah hamstring sehingga tidak bisa melanjutkan laga Liga Primer Inggris kontra Leeds United untuk digantikan Leandro Trossard di awal babak kedua.
Mikel Arteta memuji kemenangan Arsenal 5-0 atas Leeds United di Liga Premier Inggris.
Max Dowman resmi jadi pemain termuda kedua Arsenal di Liga Premier Inggris. Debut briliannya di usia 15 tahun langsung memikat Arteta dan fans.
